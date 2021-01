Sony Playstation 5 :

Toshihiro Nagoshi est un producteur actuellement connu pour la série Yakuza, mais a participé à de nombreux succès de Sega dont F-Zero GX pour le GameCube. Dans une interview avec Red Bull, il a été interrogé sur la possibilité de revenir à la série et a répondu qu’il le ferait probablement s’il en avait l’occasion, optant pour un jeu difficile, mais admet que peut-être Nintendo préfère actuellement une série très réussie comme Mario Kart.

«Mettant de côté la possibilité que cela se produise, je dois admettre que J’aime beaucoup le F-Zero GX. Si l’occasion se présentait, je ne serais pas contre. Et dans ce cas, j’aimerais que ce soit un jeu difficile. Je suppose que si Nintendo veut juste un jeu de course “amusant et accessible”, ils ont déjà Mario Kart pour ça. “

Une saga sans actualité depuis 15 ans

F-Zero a surpris dans les années 90 avec son premier opus sur Super Nintendo pour sa vitesse élevée et les possibilités de son Mode 7 pour donner une plus grande impression de profondeur. Puis il a fait le saut vers la Nintendo 64 avec F-Zero X, le GameCube avec F-Zero GX et a même eu un opus Game Boy Advance, F-Zero Climax. Depuis lors, la saga a été reléguée à Apparitions dans la série Super Smash Bros., Nintendo Land ou en tant que contenu téléchargeable pour Mario Kart 8. L’abonnement Nintendo Switch Online comprend le F-Zero 16 bits original.

Dans les dernières années plusieurs projets indépendants ont tenté de ramener l’esprit de la course futuriste, également de Wipeout, avec plus ou moins de succès: Redout, Fast RMX, Pacer ou GRIP: Combat Racing dans ce cas inspiré de Rollcage de Psygnosis-.