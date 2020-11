Sony Playstation 5 :

IO Interactive Hier, il a annoncé qu’il avait annoncé son nouveau projet aujourd’hui, eh bien, ce jeu vidéo en développement s’est avéré être le projet 007, une aventure qui raconte les origines de James Bond et qu’elle est déjà en cours de production préparant son lancement dans les «systèmes et plates-formes modernes». Pour le moment, il ne semble pas avoir de fenêtre de première spécifique et il n’y a eu aucune image autre que celles du teaser qui accompagne l’annonce.

Le projet 007 est son nom provisoire. Ce titre racontera une toute nouvelle histoire de l’Espagne britannique, en se concentrant principalement sur sa origines. En fait, c’est la première fois que les débuts de James Bond sont racontés dans l’agence, selon le compte officiel de la franchise sur Twitter. C’est ce même récit qui a publié le teaser du jeu IO Interactive que vous pouvez voir sous ces lignes.

Project 007 (titre provisoire) est un tout nouveau jeu vidéo James Bond avec une histoire tout à fait originale. Gagnez votre statut 00 dans la toute première histoire d’origine de James Bond, qui sera développée et publiée par @IOInteractive. pic.twitter.com/BRdKtARDSH – James Bond (@ 007) 19 novembre 2020

Un site officiel a également été publié qui sert de teaser et où il est possible de s’inscrire à recevoir plus d’informations du projet 007.

Le jeu “le plus ambitieux” d’IO Interactive

Ce nouveau jeu des créateurs de la saga Hitman est le premier en dix ans qui n’a rien à voir avec l’agent 47, mais aussi est en cours de développement à Glacier, le moteur graphique IO Interactive. En fait, le studio crée non seulement le jeu, mais le publie également comme il l’a fait avec les derniers opus de la saga des assassins à double enveloppe. IO Interactive est actuellement à la recherche de nouveaux employés à différents postes pour le développement de ce titre.

Et il semble que ce nouveau projet soit “le plus ambitieux de l’histoire” d’IO Interactive, comme l’a reconnu son PDG, Hakan Abrak, dans un communiqué de presse. Dans ces déclarations, il explique également comment travaillent en étroite collaboration avec EON et Metro-Goldwyn-Mayer, responsable de la franchise 007, dans la création de ce jeu vidéo.