Project CARS 4 est le prochain titre de la saga de courses de simulation de Studios un peu fous. Après le troisième versement Il fera ses débuts l’été dernier en Espagne et dans le monde entier exclusivement pour PS4, les développeurs semblent préparer le quatrième opus de la série. Le PDG du studio, Ian Bell, a pris soin de révéler le premiers détails dans une série de tweets qui ont maintenant été supprimés de son compte Twitter. Cependant, ils ont servi à nous faire savoir que le jeu a Moteur graphique Madness 2.0, cherchant à offrir aux joueurs l’expérience la plus réaliste possible.

Le projet CARS 4 cherche à offrir l’expérience de conduite la plus réaliste

“Aimez-vous voir l’ombrage de chaque feuille sur chaque feuille? De plus “, le PDG de Slightly Mad Studios a commencé à écrire, Ian Bell, dans certains tweets qui ont été supprimés par la suite. “Projet CARS 4 be le simulateur le plus réaliste jamais conçu. Dans chacun de ses domaines, de chacune des manières. »Bell a également écrit sur l’inclusion de la technique de cartographie en relief: un système qui permettra d’améliorer les textures des circuits, et qu’il contribuera à ajouter plus de réalisme au jeu en faisant, par exemple, les lames entrent en collision avec le pare-brise des joueurs être soulevé par la vitesse des autres voitures.

Ce que nous pouvons distiller de ses paroles, quand il fait allusion à l’ombrage, c’est que Projet CARS 4 vise à utiliser le lancer de rayons en temps réel pour les ombres. D’autre part, Bell mentionne également directement le Mise à jour du moteur Madness 2.0 pour façonner le jeu, avec Piste en direct 4, qui est une amélioration du code. Après la pierre d’achoppement du projet CARS 3, qui a reçu des critiques largement mitigées sur Metacritic, Bell fait valoir que “ils ont appris leur leçon” dans un autre tweet publié sur son compte Twitter.

“Soyez le simulateur le plus réaliste jamais créé”

Dans d’autres tweets et réponses, désormais également supprimés, Ian Bell est chargé de faire avancer davantage de plans d’étude sur le projet CARS 4: “Compte tenu des retours des joueurs et des fans, cette fois, nous visons à élever le réalisme à 11”. Bien sûr, puisque le titre est à un stade très précoce de développement, il n’y a plus de détails concrets ni de date jeu de pas.