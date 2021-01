Sony Playstation 5 :

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir le goûter, l’équipe de développement de The Callisto Protocol, le nouveau jeu d’horreur de Glen Schofield, le créateur de Dead Space, a confirmé que chercher à faire utilisation intensive des fonctionnalités uniques de la PlayStation 5 et de sa manette DualSense lorsque le titre est lancé en Espagne et dans le reste du monde en 2022 pour console Sony, PC et Xbox Series X / S.

Terreur grâce à DualSense et à l’audio 3D

Comme Schofield l’a lui-même expliqué dans la version britannique du PlayStation Magazine officiel, veulent profiter de la technologie audio 3D Tempest de la console et ils étudient comment l’utiliser pour augmenter la tension des joueurs lorsqu’ils recherchent les ennemis à travers les sons qu’ils émettent: “Vous pouvez entendre quelque chose et que le son vient de votre dos ou au-dessus. Avec des écouteurs c’est fou”, déclara Schofield.

Cependant, le créateur ne veut pas se limiter à l’audio seul, un aspect extrêmement important dans les jeux d’horreur, car Il souhaite également que les fonctions du DualSense, comme son retour hépatique, nous aident à nous immerger dans cet univers de science-fiction terrifiant.. Bien sûr, pour le moment, il n’a pas été en mesure de donner des exemples concrets de ce qu’ils veulent en faire, puisqu’ils y réfléchissent encore: “Je pense que nous pouvons avoir quelques frayeurs du commandement.”

Quoi de neuf du créateur de Dead Space

Le protocole Callisto a été annoncé lors du gala des Game Awards 2020 en tant que jeu se déroulant dans l’univers PUBG, la bataille royale populaire qui a dévoilé la mode du genre. Malheureusement, rien de son gameplay n’a encore été vu et sa première est prévue pour 2022 en supposant qu’il n’y ait pas de retard. Ceux, être un titre exclusif de la nouvelle génération de consoles et PC.