Le lundi 14 décembre CD Projekt RED a publié une déclaration sur les réseaux sociaux s’excusant de ne pas avoir montré les versions de PlayStation 4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 avant le lancement. Dans le message, ils ont déclaré que les acheteurs insatisfaits pouvaient renvoyez le jeu sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et les magasins physiques si tu ne veux pas attendre mises à jour des performances qui arrivera en janvier et février 2021. Cependant, des dizaines d’acheteurs se plaignent dans des forums comme ResetEra et sur Twitter que les services clients des entreprises les magasins numériques ne leur permettent pas de retourner le jeu, selon les rapports VGC.

@ _get2sammyb @PlayStation continue de rejeter les demandes de remboursement psn pour @CyberpunkGame. Voir la transcription du chat pour aujourd’hui. pic.twitter.com/s9JOJrbxmS— WaywardAstro (@WaywardAstro) 14 décembre 2020

Un utilisateur a partagé des captures d’écran de sa conversation avec un Agent de support PlayStation Store, qui convoque le client à attendez les mises à jour début 2021 annoncé par CD Projekt RED et garantit qu’un remboursement n’est pas possible en raison de la politique d’annulation du PlayStation Store.

Dans le document de Sony, on peut lire: “Après avoir acheté ce type de contenu sur le PlayStation Store, vous avez 14 jours à compter de la date d’achat pour demander un remboursement. Si vous avez commencé télécharger ou lire du contenu acheté, pas vous pouvez obtenir un remboursement sauf si le contenu est défectueux. “

@XboxSupport Pourquoi ne puis-je pas me faire rembourser sur Cyberpunk 2077 ?? pic.twitter.com/vbPNRtaw2W— sabinfire (@sabinfire) 14 décembre 2020

Un autre utilisateur montre sur Twitter comment son La demande de retour de jeu sur Xbox One a été refusée. Dans les conditions de remboursement des achats de jeux numériques Microsoft, vous pouvez lire: “Tous Les ventes de produits de jeux numériques sont considérées comme définitives, mais nous comprenons qu’il peut y avoir des circonstances atténuantes. “

Après que @CDPROJEKTRED nous ait dit que le PSN émettrait un remboursement pour #Cyberpunk, ma demande de remboursement a été refusée. Que diable ?! @PlayStation @AskPlayStation # cyberpunk2077, # Cyberpunk2077bugs pic.twitter.com/QiuxanjGDC— Chris Jordan (@chrisjordanfw) 14 décembre 2020

Le week-end des 12 et 13 décembre, plusieurs utilisateurs du subreddit Cyberpunk 2077 ont assuré que Le PlayStation Store autorisait les retours du jeu, que le titre ait été téléchargé, ouvert ou même joué pendant plus de deux heures. «J’ai dû remplir une réclamation en ligne pour soutenir et attendre plus d’une heure pour parler à quelqu’un, mais ils ont rapidement obtenu le remboursement et ils ont ensuite retiré le jeu de ma bibliothèque», a expliqué l’un de ces acheteurs. Dans le même forum, d’autres disent qu’ils n’ont pas été aussi chanceux.

Donc, la mise à jour d’aujourd’hui, le support Sony a refusé un autre remboursement pour # Cyberpunk2077. Ils ont dit que même si les développeurs disent le rembourser, ils ne le feront pas. Il a menti sur le fait que le jeu n’était pas cassé et a menti sur ce que le CDPR avait déclaré. Tl: dr vous êtes coincé avec un jeu cassé, attendez le patch. Un certain soutien. pic.twitter.com/MsyI11VCGO— Mgs2master2 (@ mgs2master2) 14 décembre 2020

CD Projekt Red a un e-mail de contact pour demander un remboursement

Pour reprendre les termes de CD Projekt RED, les utilisateurs pas “satisfait de votre achat” ils peuvent «se qualifier pour un remboursement» de l’achat dans les magasins numériques. Pour ceux qui l’achèteront au format physique, l’étude polonaise leur demandait d’essayer «d’abord de se faire rembourser en magasin»; GAME a annoncé ce lundi que “en raison d’indications du distributeur en Espagne, GAME ne pourra pas effectuer ces retours”. Les développeurs se réfèrent à email “helpmerefund@cdprojektred.com” pour demander un remboursement du titre au format physique, bien que la date limite pour le faire soit jusqu’au 21 décembre. Au moment d’écrire ces lignes, ni CD Projekt RED ni l’éditeur européen du jeu, Bandai Namco, ont expliqué comment effectuer des retours dans les magasins numériques.