Kanye West, le rappeur, auteur-compositeur, producteur et créateur de mode américain, a failli travailler avec Nintendo sur un jeu vidéo -probablement pour Nintendo Switch-. C’est ce qu’a déclaré Reggie Fils-Aime, ancien président de Nintendo of America, lors d’une conférence sur le podcast Talking Games With Reggie & Harold. Fils-Aime dit que West a approché Nintendo il y a quelques années à l’émission E3 pour parler du développement d’un jeu vidéo; Là rencontré Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et The Legend of Zelda, et cela a conduit à une rencontre plus tardive et plus formelle entre le rappeur et Nintendo, bien que cela ne se soit pas matérialisé dans les jeux.

Fils-Aime révèle qu’à cette époque, Nintendo avait déjà de nombreux projets en cours et la collaboration avec Kayne West ne semblait pas viable. “Nous avons beaucoup de projets différents chez Nintendo, la possibilité de faire quelque chose avec Kayne n’était pas là, j’ai donc dû trouver un moyen poli de refuser l’opportunité “, expliquant les fortes exigences de Nintendo sur leurs produits. L’ancien président de NoA décrit la réunion comme” intéressante “et confirme que Kim Kardashian, la femme de Kanye West, était présente. dans le discours.

Kanye West s’est également intéressé à Hideo Kojima

On connaissait déjà l’intérêt de Kanye West pour les jeux vidéo – Only One: The Game annoncé il y a longtemps mais on n’a plus jamais entendu parler du projet – et sa rencontre avec Miyamoto rappelle l’intérêt qu’il a manifesté à approcher Hideo Kojima en 2018 lorsque le réalisateur japonais a rendu visite à New York. “J’ai entendu dire que Kojima était à New York. Nous devons nous rencontrer. Quelqu’un sait-il où il se trouve ou comment le contacter? “, A demandé le rappeur sur Twitter. Bien qu’il ait reçu de nombreuses blagues sur le réseau social, l’animateur du gala des Game Awards Geoff Keighley a répondu à son message pour faciliter ce contact.