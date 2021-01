Sony Playstation 5 :

Hideaki Itsuno, directeur des sagas Devil May Cry -Devil May Cry 5 Special Edition récemment lancée- et Dragon’s Dogma, a confirmé qu’il travaillait sur son nouveau projet bien qu’il ne mentionne pas de quoi il s’agit. “Bonne année! Avez-vous joué à DMC5 SE? Si vous avez du nouveau matériel, jouez-y. En attendant, entraînez-vous avec le DLC Vergil. Le nouveau projet parallèle est en cours. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais restez à l’écoute pour l’annonce“dit-il sur Twitter.

Bonne année!

Avez-vous joué à DMC5 SE? Si vous obtenez un nouveau matériel, jouez-le. Jusque-là, entraînez-vous avec Vergil DLC.

Le nouveau projet en construction en parallèle est en bonne voie. C’est encore loin, mais restez à l’écoute pour l’annonce! pic.twitter.com/GIjWV4MbWk— Hideaki Itsuno (@tomqe) 31 décembre 2020

C’est Dragon’s Dogma 2 selon les rumeurs et les fuites

Le nouveau jeu d’Itsuno ne sera autre que Dragon’s Dogma 2. Des fuyards connus ont laissé tomber qu’il faudrait du temps pour voir le prochain Devil May Cry, et le réalisateur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait intérêt à revenir au RPG d’action en monde ouvert de Capcom, qui est devenue l’une des grandes surprises de l’entreprise au cours de la dernière génération. L’indice le plus fiable de son existence est venu avec la violation de données de l’entreprise, où le intention de sortir Dragon’s Dogma 2 en 2022.

Depuis sa sortie originale, Dragon’s Dogma a eu une version étendue avec Dragon’s Dogma: Dark Arisen, remasters, et l’année dernière, il a été adapté pour la Nintendo Switch. Netflix a créé un anime en septembre dernier, qui donne une idée de l’intérêt de Capcom pour la promotion de la marque. Dragon’s Dogma Online est également sorti au Japon sur PS4, PS3 et PC, mais il n’est jamais arrivé en Occident.