Sony Playstation 5 :

Le réalisateur des films Moon et Warcraft: The Origin, Duncan Jones, a passé les périodes de confinement pour la pandémie de coronavirus de manière relativement productive: rédiger un script de plus de 90 pages inspiré de Full Throttle, l’aventure graphique de LucasArts Réalisé par Tim Schafer.

Sur son compte Twitter, le réalisateur explique que le inspiration Cela lui est venu d’une vidéo d’un amateur que Schafer lui-même a publiée sur le réseau social: un réinventer en 3D photoréaliste de la scène cinématographique d’ouverture du jeu. «J’adore écrire. Je déteste aussi écrire», dit Jones dans un tweet. “Parfois, quand je ne peux rien tirer de ce que je veux écrire, j’écris quelque chose de différent. Cela s’est souvent produit pendant Covid. Parfois je surfe simplement sur Internet. Ou je tweet.”

Cela m’a époustouflé!

J’ai adoré ce jeu. Je veux dire, VRAIMENT adoré ce jeu. Alors la prochaine fois que j’ai eu un de ces gels, j’ai commencé à écrire ceci- Un script de fan pour le classique LucasArts, FULL THROTTLE.

Enjoy.https: //t.co/U179UWdeZ1— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 11 janvier 2021

«Un jour, j’ai vu Tim Schafer mettre un lien vers ça», poursuit-il en se référant à la vidéo susmentionnée. «Je me suis fait sauter la tête. J’ai adoré ce jeu. Je veux dire, j’aime vraiment ce jeu. Alors la prochaine fois que j’ai eu un de ces blocages, j’ai commencé à écrire ceci. ” Script de fan de 94 pages de plein régime que vous pouvez lire, en anglais, ici.

De Kotaku, ils soulignent que dans certaines régions s’écarte du matériau d’origine parce que le jeu original est court, mais que dans d’autres sections, le l’intrigue est “presque une adaptation littérale” de l’aventure graphique publiée en 1995. Le titre est la dernière aventure en deux dimensions éditée par Schafer sous le label LucasArts.

Full Throttle a été remasterisé en 2017

En 2017, depuis Double Fine Productions sorti Full Throttle Remastered pour PC, PS4, PS Vita, iPhone et iPad. “[…] le travail effectué par Doble Fine avec ce remastering est tout aussi soigné et précieux que celui qu’ils ont fait avec Day of the Tentacle Remastered “, nous avons dit dans l’analyse, où nous avons également noté:” Full Throttle n’a jamais été un jeu exceptionnel, et le passage du temps cela ne lui a pas non plus rendu service. “Le titre est sorti l’année dernière sur Xbox One et est inclus dans Xbox Game Pass pour console et PC.