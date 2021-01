Sony Playstation 5 :

Neil Druckmann, Co-président de Naughty Dog et directeur créatif et scénariste des œuvres les plus primées du studio Sony, notamment The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End et The Last of Us Part II, a expliqué à ses abonnés Twitter comment propriétés intellectuelles des autres médias du divertissement et des entreprises aimeraient travailler.

Interrogé “hypothétiquement” par Greg Miller du podcast Kinda Funny à ce sujet, Druckmann mentionne deux bandes dessinées, deux jeux vidéo et un anime: Punisher (Le Punisher en Espagne), Cavalier fantôme (alias The Ghost Rider), le premier long métrage de Valve Half-Life, le hit indie Hotline Miami et l’une des séries animées les plus réussies du Japon, Bebop de cowboy par Shin’ichirō Watanabe.

🤔

1) Punisseur

2) demi-vie

3) Cavalier fantôme

4) Hotline Miami

5) Bebop Cowboy Cela me vient à l’esprit … 🤷🏻‍♂️— Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 18 janvier 2021

Bien sûr, c’est une chose d’avoir l’envie d’adapter ces sagas au jeu vidéo AAA et une autre de le faire, puisque le droits sur ces propriétés intellectuelles ils s’appuient sur des sociétés en dehors de Sony et de PlayStation. Au commentaire d’un utilisateur du réseau social qui dit qu’une adaptation de “Princess Mononoke serait géniale”, Druckmann répond qu’il aimerait même faire un jeu en monde ouvert à partir d’un autre film du Studio Ghibli, Nicky, l’apprentie de la sorcière.

Et c’est! J’adorerais même créer un jeu en monde ouvert avec Kikis Delivery Service! – Dr.Uckmann (@Neil_Druckmann) 18 janvier 2021

Les projets sur lesquels Druckmann travaille

Outre les obstacles juridiques, Druckmann est occupé par d’autres emplois. D’une part, Naughty Dog est toujours occupé avec le mode The Last of Us Part II multijoueur, et en tant que nouveau co-président de l’étude californienne, cela lui prendra du temps même s’il n’y est pas directement impliqué. De plus, la signature de Santa Monica est embaucher du personnel pour un projet “très cool”, selon les mots de Druckmann. On ne sait pas s’il s’agit d’un nouvelle propriété intellectuelle ou un tiers de The Last of Us.

De même, la création est impliquée comme créateur, scénariste et producteur exécutif de l’adaptation télévisuelle de Le dernier d’entre nous que HBO bientôt diffusé (il n’y a pas de date de sortie et la pré-production a commencé fin 2020).