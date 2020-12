Sony Playstation 5 :

En août de l’année dernière, lors de l’EVO 2019, SNK, dont l’actionnaire majoritaire est désormais le prince héritier d’Arabie saoudite, a présenté un premier teaser pour The King of Fighters XV qui a confirmé le développement de ce nouvel opus de la populaire franchise de combat. Maintenant, après une longue période sans nouvelles, la société a annoncé que le 7 janvier prochain publier le premier trailer officiel du jeu. Pourtant, oui, il n’a pas été précisé à quelle heure il est disponible.

Ce même jour Les personnages du Season Pass 3 seront également introduits de Samurai Showdown, un nouveau pack de personnages qui comprend un combattant en collaboration avec The Last Blade.

Vidéo complète du développement de The King of Fighters XV

La société a publié aujourd’hui une vidéo complète – que vous pouvez voir sous ces lignes – mettant en vedette Yasuyuki oda, producteur de The King of Fighters XV, et Eisuke Ogura, directeur créatif du jeu. Cette vidéo montre également une version renouvelée de cette première bande-annonce de l’année dernière, un nouveau coup de pinceau qui nous permet de voir le logo de cet épisode et nous invite à recevoir plus d’informations le 7 janvier.

Les deux, Oda et Ogura, ils assurent que cette livraison est la plus ambitieuse de la saga The King of Fighters. Dans la vidéo complète, ils montrent certains des croquis de personnages qui apparaîtront dans cet épisode, tout en commentant ce qu’ils montrent. Ils disent être “très fier” le travail qu’ils ont fait et le titre qu’ils ont développé.

Au cours de la vidéo Ogura, le directeur créatif de The King of Fighters XV, assure que “la façon dont les équipes ont été composées” dans cette tranche “diffère beaucoup” de ce que l’on peut voir dans le jeu précédent. Ils informent également les utilisateurs que l’année prochaine, ils publieront régulièrement des informations à propos de ce nouvel opus.