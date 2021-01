Sony Playstation 5 :

SNK publie plus de détails sur son prochain jeu de combat, The King of Fighters XV, sur une base hebdomadaire. La société japonaise a publié ce jeudi un bande-annonce et nouvelles images mettant en vedette Meitenkun, un combattant qui revient de The King of Fighters XIV, et la semaine dernière il a fait de même avec Shun’ei, un personnage qui provient également du titre publié en 2016.

Meitenkun c’est un combattant puissant, mais endormi. En fait, il se dirige vers le ring avec l’oreiller sous le bras, ce qui a son point comique, mais aussi son utilité: plusieurs de ses coups lancent l’oreiller sur l’adversaire pour le distraire et lui donner une bonne raclée. Shun’ei, le personnage sur lequel SNK s’est concentré la semaine dernière, est un personnage rapide qui semble insuffler à ses poings des pouvoirs élémentaires. Outre ces deux sont également confirmés Kyo, Benimaru, K ‘, Mai et Leona.

La société japonaise a annoncé la production du titre à EVO 2019, mais il n’a montré rien de ce qui avait commencé cette année. La seule chose que l’on sait de sa première est qu’elle atteindra les magasins en Espagne et dans le reste du monde. en 2021. Cependant, Il n’a pas été détaillé pour quelles consoles être disponible, s’il sortira également sur PC ou s’il atteindra les plateformes de jeux dans le cloud (Samurai Shodown, de la même marque, est sur Google Stadia).

The King of Fighters XIV Ultimate Edition sera lancé début janvier sur PS4

La marque spécialisée dans les jeux de combat donne plus de détails la semaine prochaine, bien qu’il ne puisse être exclu qu’il s’agisse de la bande-annonce d’un autre personnage et qu’ils n’offrent toujours pas de date de sortie. La première le 7 janvier The King of Fighters XIV: Ultimate Edition Cela pourrait indiquer que le prochain jeu a encore des mois de développement devant lui. L’édition précitée, exclusive à PS4, coûte 39,99 et comprend le jeu de base, huit personnages DLC, 10 costumes et le même nombre de thèmes pour personnaliser les menus PS4.

Changement de saga, mais continuant avec les jeux SNK, la firme japonaise a annoncé cette semaine la première de Samurai shodown pour Xbox Series X / S le 16 mars avec une modification physique.