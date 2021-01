Sony Playstation 5 :

Hadès a été l’une des grandes et des plus agréables surprises de ce 2020 Il touche maintenant à sa fin: le roguelike Supergiant Games a mis fin à son accès anticipé, s’imposant comme l’un des meilleurs jeux de l’année pour des raisons qui vont du gameplay à son histoire, en passant par les visuels et le charisme de ses personnages. Précisément, Le studio a maintenant publié une infographie intéressante sur le scénario Hadès, révélant des données curieuses telles que le fait qu’il est formé au total par 305,433 mots.

Supergiant Games a publié cette infographie sur son compte Twitter officiel en réponse à un fan qui a demandé combien de lignes de dialogue Hades avait. Apparemment, c’est une question qui lui est souvent posée, alors l’étude a fini par créer une infographie qui recueille toutes ces données; Ils préviennent, oui, que cela ne peut pas être totalement certain, que cela peut varier d’un nombre à l’autre., mais c’est assez proche de la réalité.

En fait, nous avons cette petite infographie pratique à ce sujet, car la question a été soulevée plusieurs fois! Les chiffres peuvent ne pas être précis à 100% selon la façon dont vous comptez, mais ils devraient être proches. pic.twitter.com/qRf1oRXtf4— Supergiant Games (@SupergiantGames) 29 décembre 2020

Un script avec plus de 21 000 lignes vocales

Comme vous pouvez le voir dans l’image insérée au-dessus de ces lignes, les 305 433 mots du script Hadès ne sont pas les seules données accablantes: tous ces mots sont divisés en un total de 21 020 lignes de dialogue, dont la plupart sont pour le protagoniste, Zagreus, qui a 8 500 lignes de dialogue. Notamment, ces lignes sont pleinement exprimées, avec des acteurs professionnels qui ont joué un total de 30 caractères. Autrement dit, seules les lignes de texte ne sont pas comptées dans cette infographie, mais les lignes qui sont joué avec la voix.

Le deuxième personnage avec le plus de lignes de dialogue est Hadès, père de Zagreus et qui nous empêche de quitter le monde souterrain, qui compte au total 1600 lignes vocales. A la troisième place se trouve Tisiphone avec 190 lignes de dialogue et Charon, à la dernière place, avec 120 lignes. Il y a une information supplémentaire qui est également intéressante: Hypnos, le premier personnage à qui nous pouvons parler après chaque mort, a un total de 75 réponses différentes à des décès uniques.

Avec cette infographie, il est montré que Hadès, disponible sur PC et Switch, est l’un des jeux les plus ambitieux de Supergiant Games, quelque chose que nous avons déjà apprécié dans notre analyse quand nous avons dit que le studio “a peaufiné la formule, connaît les forces d’un développement de ce type et les faiblesses d’exemples similaires, donc sait rendre l’histoire consciente de la boucle jouablePour que le gameplay soit une expérience rafraîchissante avec chaque jeu et non un simple réarrangement des pièces – il est accompagné d’un gameplay à l’épreuve des bombes et d’une apparence charmante. “