Voulez-vous savoir comment activer l’événement météorite dans Mortal Kombat 11? Un joueur a découvert quels mystères il cache, grâce à un indice d’Ed Boon, créateur de la saga.

Peut-être que vous faites partie de ces joueurs de Mortal Kombat 11 qui ont continué à regarder ce météore qui a traversé le ciel les tours du temps… et vous vous demandez peut-être aussi s’il s’agissait d’un événement caché.

La vérité est que oui, cette météorite n’était pas là par hasard, et grâce à une petite blague de Ed Boon, créateur de la saga des combats, un joueur a su déchiffrer ce qui se cache derrière cet élément curieux. Nous vous apprenons à déclencher cet événement dans Mortal Kombat 11.

Un beau jour pendant que tu jouais au mode Tours du temps de Mortal Kombat 11, vous avez vu un météore survole le ciel de fond, et toujours sous le même modèle. Chaque heure, après 10 minutes, ledit élément cosmique est apparu, et les fans de Mortal Kombat soupçonnaient que c’était un événement caché depuis PS4, Xbox One, Nintendo Switch et jeu PC.

Ed Boon a publié il y a une semaine un petit clip de ce moment, qui a suscité l’intérêt de nombreux acteurs pour découvrir Quels mystères cachés par la météorite. Jusqu’à ce que, finalement, l’utilisateur TheThiny déchiffré la combinaison nécessaire pour déclencher cet événement …

Nous vous disons quoi faire: dès que vous voyez la météorite dans le menu Torres del Tiempo, vous devez appuyer sur la combinaison de boutons suivante de votre télécommande: gauche, haut, gauche, droite, gauche, haut et haut.

Si vous le faites avant que la météorite ne disparaisse de l’écran, une nouvelle tour apparaîtra automatiquement, disponible uniquement en mode difficile. Pour jouer à cette nouvelle tour, les éléments suivants sont requis: 250 000 pièces, 500 cœurs et 2 500 fragments d’âme.

Une fois l’événement déverrouillé, vous avez une heure pour terminer la tour, et vous ne devriez pas quitter le mode Tours du temps, car alors il disparaîtra. Si vous surmontez le défi, vous obtiendrez un skin exclusif pour un personnage aléatoire de Mortal Kombat 11, aussi bien que deux augmentations pour le personnage avec lequel vous avez joué et autre du rival contre lequel vous vous êtes battu.

Vous savez, allez courir pour jouer à Mortal Kombat 11 et surmonter cet événement secret, en suivant les étapes que nous vous avons laissées précédemment, et peut-être que vous obtiendrez un skin de votre personnage préféré (ou peut-être pas).