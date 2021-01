Sony Playstation 5 :

Daedalic Entertainment a annoncé que Le Seigneur des Anneaux: Gollum est maintenant pas atteindre l’Espagne et le reste du monde en 2021 comme prévu mais en 2022. Il le fera sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, en collaboration et distribution avec Nacon. Selon l’annonce du retard et l’accord entre les deux sociétés, le travail entre Deadalic et Nacon permettra au jeu de répondre aux attentes des fans du Seigneur des Anneaux et d’exploiter tout le potentiel de la nouvelle génération de consoles.

Cette aventure mettant en vedette Gollum, l’un des personnages clés du Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, a été annoncée début 2019 et l’un des premiers jeux confirmés pour Xbox Series X | S et PS5. Cependant, le matériel distribué est plutôt rare, avec quelques captures d’écran et une bande-annonce, mais pas de démonstrations complètes de sa jouabilité.

“Survivez et surmontez les défis de la route avec furtivité, agilité et ruse. Grimper, sauter et tenir pour éviter les dangers ou atteindre des positions favorables“, affirment ses créateurs à propos d’un gameplay qui reflète la faiblesse physique de Gollum, qui devrait éviter au maximum les confrontations ou, si nécessaire, utiliser un outil ou un piège.

Gollum et Smagol

L’un des aspects que le jeu prendra en compte est la double personnalité de ce protagoniste: Gollum et Smagol, des voix opposées qui se battent constamment dans son esprit. “Ce sera à vous de décider si le côté obscur de Gollum prend le dessus ou s’il reste encore un iota de raison dans ce qui était autrefois Smagol. Un esprit, deux égos. Divisé par sa double personnalité, comme Gollum, il peut être méchant et méchant, tandis que comme Smagol, il est grégaire et prudent“selon Daedalic.