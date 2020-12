Sony Playstation 5 :

Cobra Kai … Karaté Miyagi-Do? Si vous vous êtes déjà demandé quelle était la signification des noms des dojos de la saga Karate Kid, restez avec nous et aujourd’hui nous vous dévoilerons le “mystère”.

Cobra Kai est venu sur YouTube Premium en 2018 pour apporter la nostalgie des films originaux de Karate Kid. La série mettant en vedette William Zabka et Ralph Macchio a relancé l’éternelle rivalité entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, qui n’ont pas réussi à enterrer la hache de guerre depuis 34 ans. La série boit au gallon de la mythologie et des clichés des films originaux des années 80 tout en introduisant une nouvelle génération de «karatékas» au sein de la franchise..

Cobra Kai a sans aucun doute réussi à revitaliser une franchise qui, malgré la tentative de redémarrage de 2010, était loin de trouver un moyen de remonter sur scène. Maintenant que les deux premières saisons de Cobra Kai sont sur Netflix et que la troisième saison est sur le point de tomber, la popularité pour les personnages et les nouvelles rivalités qui sont nées entre Cobra Kai et Miyagi-Do Karate ont ravivé la flamme de les fans.

Mais, Que veulent dire Cobra Kai et Miyagi-Do Karate? Aujourd’hui, à HobbyConsolas, nous révélons la signification pas si cachée derrière les noms des deux dojos légendaires de la franchise.

Le karaté Miyagi-Do: un style familial transmis de génération en génération

Nous allons commencer par Miyagi-Do Karate, le dojo qui appartenait à l’illustre M. Miyagi (Pat Morita) et que Daniel LaRusso rouvre à Cobra Kai pour empêcher la diffusion de la doctrine Cobra Kai dojo. C’est un dojo familial, bien que Daniel ne soit techniquement pas la famille de Miyagi. Le dojo est l’héritage et l’héritage de plusieurs générations de Miyagi qui ont transmis leurs connaissances sur l’île d’Okinawa.

Le style de combat du karaté Miyagi-Do est inspiré du Gōjū-ryū et des katas. Le nom de M. Miyagi, et de son dojo familial, est inspiré par Chōjun Miyagi, le fondateur royal du style Gōjū-ryū, originaire d’Okinawa décédé en 1953 laissant son style d’arts martiaux comme un héritage qui, des années plus tard, était deviendrait une référence dans le cinéma grâce au Karate Kid.

Cobra Kai: Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié

Nos serpents préférés tourbillonnent sous le logo brutal du Cobra Kai dojo, un symbole que nous avons intériorisé et qui se heurte à la paix intérieure qui dégage le bonsaï qui est le symbole du karaté Miyagi-Do. Cobra Kai signifie littéralement “rassemblement de cobras” ou “assemblage de cobras”, et reflète l’agressivité des serpents qui représentent le logo du dojo et le danger de leur morsure venimeuse mortelle, qu’ils sont capables de lancer rapidement.

John Kreese a importé le style Tang Soo Do, un type d’arts martiaux coréens, après avoir servi dans l’armée américaine en Corée. Kreese s’imprégnerait de ce type d’art martial offensif (d’attaque, pas d’offense) et l’importait aux États-Unis, où il ouvrirait son dojo Cobra Kai. Sa devise, répétée ad nauseam dans la série Netflix, est “Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié” et reflète un style de combat où le jeu déloyal est autorisé pour remporter la victoire. Bien qu’ils le combinent aussi très bien avec leur deuxième devise, «Cobra Kai ne meurt jamais».

L’héritage derrière les noms des dojo Karate Kid et Cobra Kai est encore un petit reflet de la façon dont les films ont été inspirés., et comment la série est actuellement inspirée pour rendre hommage à certains styles d’arts martiaux. Ne sont-ils pas du karaté traditionnel? Non, ils ne le sont pas, mais on imagine que Tang Soo Do Kid ou Gōjū-ryū Kid avaient moins d’attrait pour attirer le public occidental pour voir le film original.