L’e-sport connaît une croissance notable depuis des années en Espagne, devenant un secteur important dans le monde du divertissement grâce à l’arrivée de sponsors, de clubs, de joueurs talentueux et de compétitions qui peuvent être suivies en direct sur différentes plateformes de streaming.

Aujourd’hui l’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI) a publié le rapport “Esports en Espagne: situation actuelle et position de l’industrie”, un aperçu du livre blanc de l’esport qui sera publié en 2021 et qui nous montrera la dimension du phénomène des sports électroniques en Espagne.

Selon les données traitées par AEVI, esports générés en 2019 en Espagne plus de 35 millions d’euros qui proviennent principalement de la publicité et du parrainage d’équipes, de joueurs ou de compétitions avec d’importantes marques impliquées telles que Movistar, Orange, Intel, Mapfre et bien d’autres qui ont également été ajoutées au cours des derniers mois.

Plus de 600 travailleurs esports et 2,9 millions de passionnés

Selon les estimations de l’AEVI, le secteur des sports électroniques emploie environ 600 personnes dans notre pays, dont 250 sont des acteurs professionnels de différentes disciplines, un chiffre qui doublerait celui de 2018, alors qu’il était de 300 salariés.

Quant aux auditions, selon l’AEVI en Espagne, il y a 2,9 millions de passionnés d’esports étant le 12ème pays dans les audiences de ce secteur dans le monde. De plus, en Espagne, 36% de l’audience est féminine, ce qui représente le pourcentage le plus élevé d’Europe.

“La perspective est que l’emploi dans ce secteur a une croissance soutenue, offrant des opportunités d’emploi à de plus en plus de professionnels”, déclare Jose Mara Moreno, PDG d’AEVI. “Au fur et à mesure que la popularité de ces compétitions augmentera, nous pourrons observer l’augmentation des développeurs, du commerce et des événements qui accueillent des e-sports sur le territoire national.”