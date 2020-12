Sony Playstation 5 :

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a été le projet le plus réussi de la plateforme de collecte de fonds Kickstarter en 2020. Il s’agit d’une suite spirituelle de la série Suikoden, avec des graphismes 2.5D et un modèle de 100 héros uniques qui est en cours de développement par l’équipe d’origine comme Yoshitaka Murayama -Suikoden 1 et 2-, Junko Kawano -Suikoden 1 et 4. – En plus d’Osamu Komuta et de Junichi Murakami, avec une bande-son est Motoi Sakuraba -Super Smash Bros.Ultimate, Dark Souls, Tales of Xillia et plus-. Polygon a compilé les jeux les plus rentables et celui-ci, avec près de 4,6 millions de dollars -895% son objectif initial- s’est avéré avoir un grand soutien des fans: il s’agit du troisième jeu le plus rentable sur Kickstarter et a battu les records établis par une campagne d’un studio japonais.

Eiyuden Chronicle a doublé le deuxième jeu de cette année -2,3 millions de dollars-, qui n’était autre que The Wonderful 101: Remastered by PlatinumGames, qui a publié ce titre Wii U remasterisé sur de nouvelles plateformes. Le troisième jeu de 2020 était Pathfinder: Wrath of the Righteous, un RPG Owlcat Games avec environ 2 millions de dollars. Au total, les dix campagnes les plus réussies ont atteint 12,5 millions de dollars cette année, beaucoup mais pas autant que le jeu de société Frosthaven, qui à lui seul a permis de recueillir un financement de 12,9 millions de dollars.

Comme on peut le voir sur le graphique, en 2020 un peu plus a été collecté que ces dernières années mais c’est près de la moitié de ce qui a été réalisé en 2015, en pleine fureur pour ce mode de financement collectif.

Jeux de société, beaucoup sur Kickstarter

En période de confinement, les jeux de société sont très demandés et Frosthaven – une suite de Gloomhaven – a réussi à s’imposer dans cette catégorie. Wyrmwood Modular Table a suivi avec près de 9 millions de dollars et Nemesis Lockdown, avec près de 7 millions de dollars.

Luke Crane, vice-président de la communauté chez Kickstarter, a veillé à ce que la plateforme reste engagée auprès des créateurs japonais malgré les différences culturelles – de demander de l’argent – au Japon. “Nous avons travaillé avec les communautés là-bas et nous essayons de comprendre ce dont elles ont besoin pour un lancement confortable.”