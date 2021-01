Sony Playstation 5 :

The Medium est l’un des premiers jeux exclusifs Xbox Series X / S. Les créateurs du titre, les Polonais de Équipe Bloober, a expliqué précédemment que la mécanique et le monde qu’ils veulent représenter ne sont pas possibles dans les consoles de la génération précédente. Mais le travail des créateurs de Layers of Fear et Observer atteint également PC. Cela signifie-t-il que les exigences techniques sont plus élevées que celles des diplômes intergénérationnels que nous avons vus ces derniers mois? Pas nécessairement, selon exigences minimales et recommandées que les Polonais ont partagé sur Steam en postant sur YouTube un nouvelle bande-annonce.

Avant d’énumérer les spécifications techniques requises pour celles compatibles, un bref examen de la remorque, qui vise à expliquer ce que fait un médium. Marianne, la protagoniste, a plusieurs pouvoirs particuliers: elle peut sentir les objets qui ont un lien avec le monde paranormal, mettant en évidence sur l’écran les interrupteurs derrière les armoires et les accès sous le sol, par exemple, qui ne seraient pas visibles à l’œil nu. Vous pouvez aussi entendre les échos du passé en tenant certains objets et recréer des souvenirs. Vous pouvez aussi aider les âmes qui sont piégés dans le monde paranormal pour passer à l’au-delà.

Exigences minimales et recommandées

À propos des exigences, quelques remarques: les composants répertoriés sont ceux nécessaires pour exécuter le titre 30 images par seconde, mais de l’équipe Bloober, ils assurent que “bien sûr, il existe une option pour débloquez 60fps ou illimité fps dans le menu du jeu “. Un ordinateur de milieu de gamme d’il y a quelques années est suffisant pour jouer (la populaire Nvidia GTX 1060 fait partie des réglages minimum), mais pour utiliser le tracé laser et des paramètres plus élevés nécessitent un PC puissant.

Minimum (1080p / 30 ips)

Réglages: FaibleCarte graphique: Nvidia GTX 1650 Super ou GTX 1060, ou AMD R9 390XProcesseur: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5Mémoire: 8 GoSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 11Espace de rangement: 50 Go (SSD recommandé)

Recommandé (1080p / 30 fps)

Réglages: MédiasCarte graphique: GTX 1660 Super ou AMD RX 5600XT 6 GoProcesseur: Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700 XMémoire: 16 GBSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 11Espace de rangement: 50 Go (SSD recommandé)

Élevé (1440p / 30 fps)

Réglages: HauteCarte graphique: Nvidia RTX 2060 Super ou AMD 5700 XTProcesseur: Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700 XMémoire: 16 GBSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 11Espace de rangement: 50 Go (SSD recommandé)

Ultra (2160p / 30 ips)

Réglages: HauteCarte graphique: Nvidia RTX 2080 / RTX 3060 Ti 8 Go ou AMD RX 6800 16 GoProcesseur: Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700 XMémoire: 16 GBSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 11Espace de rangement: 50 Go (SSD recommandé)

Lancer de rayons minimum (1080p / 30 ips)

Réglages: Médias.Carte graphique: Nvidia RTX 2060 Super 8 Go ou AMD RX 6800 16 GoProcesseur: Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700 XMémoire: 16 GBSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 12Espace de rangement: SSD de 50 Go

Ray Tracing recommandé (1440p / 30 fps)

Réglages: Haute.Carte graphique: Nvidia RTX 3060 Ti 8 Go ou RTX 2080 ou AMD RX 6800 16 GoProcesseur: Intel Core i5-9700 ou AMD Ryzen 7 3700 XMémoire: 16 GBSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 12Espace de rangement: SSD de 50 Go

Ray Tracing High (2160p / 30 fps)

Réglages: Haute.Carte graphique: Nvidia RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT 16 GoProcesseur: Intel Core i5-9700 ou AMD Ryzen 7 3700 XMémoire: 16 GBSystème opératif: Windows 10 64 bits, DirectX 12Espace de rangement: SSD de 50 Go

Le médium arrive sur 28 janvier sur Xbox Series X / S et sur PC vers les magasins espagnols et le reste du monde au prix de 44,99. Être inclus dans Xbox Game Pass pour console, ordinateur et téléphones Android.