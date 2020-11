Sony Playstation 5 :

Après un long délai, le film Five Nights at Freddy commencera à tourner au printemps 2021.

Bien qu’il y en ait quelques films et séries basés sur des jeux vidéo Parmi les plus attendus, beaucoup ont sûrement oublié que Blumhouse préparait un film basé sur Cinq nuits chez Freddy, un projet qui n’a pas eu besoin que le coronavirus soit retardé mille fois ces dernières années, ayant parmi ses principaux obstacles à faire un nouveau script écrit à partir de zéro car Scott Cawthon, créateur des jeux vidéo Five Nights at Freddy, a rejeté le scénario précédent du projet.

Après un long délai, il semble que non seulement le projet avance, mais que le tournage commencera bientôt. Comme Scott Cawthon l’a lui-même confirmé via Reddit, le Cinq nuits au film de Freddy Le tournage commencera au printemps 2021, donc si les choses ne prennent pas trop de temps ou s’il y a des complications pendant le tournage, nous aurons le long métrage dans ce même 2021.

“L’enregistrement commence au printemps!” Cawthon a commenté, notant également que le script actuel contient “les meilleurs morceaux de tous les scripts précédents”, promettant que ce sera un film digne des fans de jeux vidéo. “Tous les bons personnages, toutes les bonnes motivations, tous les bons paris. C’est amusant, c’est effrayant et a une grande histoire centrale!”, A-t-il ajouté à propos du scénario du film.

Pour ceux qui ne le savent pas, Five Nights at Freddy’s est un jeu vidéo dont l’intrigue suit un gardien de sécurité de nuit qui travaille dans une pizzeria appelée Freddy Fazbear’s Pizza. Le garde doit essayer de rester en vie toute la nuit tout en essayant de se cacher d’une collection d’animatroniques hantés et assoiffés de sang. Le succès du jeu vidéo a été tel qu’il a conduit à de multiples suites, livres et autres produits, il a donc fallu beaucoup de temps pour faire une adaptation cinématographique.

Voulez-vous voir le Cinq nuits au film de Freddy?