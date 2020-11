Sony Playstation 5 :

Une des nombreuses adaptations cinématographiques basées sur le jeu vidéo en cours est Five Nights at Freddy, qui s’inspire du hit indépendant de Scott Cawthon. Le film est entré en production et comme le révèle Cawthon, commencer le tournage au printemps 2021. Le script a traversé plusieurs phases et détaille le rejet de certains, certains “de grands studios, de grands répertoires, d’autres de moi et certains de scénaristes embauchés” jusqu’à trouver celui qui a “les meilleures scènes des scripts précédents”, les bons personnages. , motivations, etc. Le studio Blumhouse a célébré l’actualité sur les réseaux sociaux.

Le film est diffusé depuis 2015, lorsque les jeux sont devenus des succès viraux grâce aux diffusions de youtubers. Ces titres d’horreur sont interprétés par des animaux animatroniques qui prennent vie et deviennent des meurtriers. Son succès fut tel qu’il reçut une multitude de suites, de retombées, d’adaptations en réalité virtuelle et de romans. En septembre dernier, Five Nights at Freddy’s: Security Breach a été annoncé sur PS5, PS4 et PC. “La technologie de nouvelle génération de la PlayStation 5 augmente la peur et la tension au-delà de ce qui était possible auparavant”, a déclaré l’équipe, qui utilise les fonctions DualSense, l’audio 3D et les charges ultra-rapides du SSD.

Blumhouse Productions, horreur à petit budget

Blumhouse Productions est un nom qui sonnera aux fans de films d’horreur au cinéma et à la télévision, notamment à petit budget. Ses succès sont comme Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Sinister, Split and Get Out, qui rappelle un peu l’origine de Five Nights at Freddy, un titre indépendant à petit budget qui a su accrocher les joueurs par son originalité et son ambiance jusqu’à ce qu’il devienne un jeu culte et que les streamers sachent en profiter pour impliquer leurs téléspectateurs.