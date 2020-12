Sony Playstation 5 :

Le compte officiel de Resident Evil a confirmé que a terminé le tournage du nouveau film réalisé par Johannes Roberts, qui sera un redémarrage dans le cinéma par rapport aux productions de Paul WS Anderson avec Milla Jovovich comme protagoniste. Alors que ce dernier – en particulier les suites – se concentrait davantage sur l’action contre les monstres et les foules de zombies, le nouveau film cherchera un ton plus calme et terrifiant qui s’inspire de la saga Capcom, notamment dans les premier et deuxième titres. Sa première est prévue le 9 septembre 2021.

C’est un enveloppement à Raccoon City. 🎬

réalisé par Johannes Roberts pic.twitter.com/9HdIf7shs2— Resident Evil (@ResidentEvil) 28 décembre 2020

Resident Evil s’est déroulé en 1998 avec des éléments reconnaissables par les joueurs, et en fait les dernières photos divulguées rappelaient le début du premier Resident Evil. Roberts assure que ce redémarrage sera très effrayant et sera fidèle aux jeux, avec une multitude de personnages connus des fans. Les acteurs confirmés sont les suivants:

Kaya Scodelario comme Claire RedfieldRobbie Amell comme Chris RedfieldAvan Jogia comme Leon S.KennedyHannah John-Kamen comme Jill ValentineTom Hopper comme Albert WeskerNeal McDonough comme William BirkinDonal Logue comme chef Brian IronsChad Rook comme Richard AikenLily Gao comme Ada WongMarina Mazepa comme Lisa Trevor

Nous retournons au Mansin Spencer

“Je veux revenir aux deux jeux originaux et recréer l’expérience terrifiante que j’ai eue lorsque je les ai joués pour la première foisalors que je veux raconter une histoire réaliste sur une petite ville mourante en Amérique qui est identifiable et pertinente pour le public d’aujourd’hui », a déclaré son directeur. Robert Kulzer, producteur de Constantin, estime qu’après six films d’action réelle avec l’action c’était le bon moment pour revenir à une histoire des années 90 “à explorer les secrets cachés dans les murs de Mansin Spencer et Raccoon City“.