Avant mars de cette année très peu de studios de développement de jeux vidéo ont fait du télétravail. La grande majorité n’a même pas envisagé cette option mais en mars dernier covid-19 a à peine laissé le temps de penser à une autre option et dans quelques jours les développeurs, comme une bonne partie de l’activité de travail pour laquelle l’activité en face à face n’est pas indispensable, ont dû se rendre au travail à distance. Au cours de ces mois, tout le monde s’est habitué à travailler à distance, même si dans certains cas, ils ont dû retarder les dates de sortie de leurs jeux. Au cours de ces deux derniers jours, les études qui ont traversé le Festival des Fun & Serious Games à Bilbao Ils ont découvert comment la pandémie avait affecté leur quotidien.

L’un des plus touchés a été Harvey Smith des studios Arkane (Dishonored, Prey), qui a dit ne pas travailler tout le monde au bureau ralentit la prise de décision et affecte également la créativité. Smith a déclaré que dans des conditions normales “vous allez dans le couloir avec un café et certaines personnes vous voient qui doutent de quelque chose, elles vous appellent pour donner votre avis et En trois minutes, de manière naturelle, vous voyez ce qu’ils veulent vous apprendre, vous pensez et vous donnez le feu vert à ce qu’ils font ou leur dites de faire le contraire. Ou bien ils te donnent une idée et tu te rends compte qu’il faut dire aux autres de changer de cap, que de l’énergie est générée.Je vais généralement manger presque tous les jours avec mes compagnons et il est inévitable que nous parlions du jeu. Tout ce qui a été perdu Vous pouvez essayer de compenser, mais cela ne peut pas remplacer le fait d’être ensemble dans le même espace physique. »Le Texas, l’État américain où se trouve le studio Arkane Austin – qui travaille sur un projet inopiné – traverse une période difficile avec le coronavirus, donc Il ne semble pas que cela se transforme en quelque chose comme ça dans un proche avenir.

Une industrie qui peut se permettre le télétravail

Joe Madureira, qui travaille avec son studio AriShip Syndicate, Dans le développement de Ruined King: A League of Legends Story, il a déclaré que le télétravail n’a pas affecté la qualité du jeu et a convenu avec Smith que là où cela est perceptible, c’est qu’il faut maintenant plus de temps pour obtenir l’approbation d’une idée. “Ce n’est pas aussi facile que lorsque nous sommes tous ensemble et que vous dites: Hé, regarde ça, mais tous les studios font face à ces situations. Nous avons la chance d’être dans une industrie qui peut continuer à fonctionner dans ces conditions, donc tout mon soutien à ceux qui ne peuvent pas se le permettre. »De manière tout aussi positive David Cage de Quantic Dream pour ceux qui ont perdu tout ce qui enrichit le développement ce contact en personne, “vous en perdez une partie, mais l’équipe fait un travail fantastique, nous n’avons ni arrêté ni ralenti. ”

Parmi les études qui n’ont pas été affectées par les circonstances actuelles, on trouve Ubisoft Barcelone, qui a participé au développement d’Assassin’s Creed: Valhalla. Son directeur de la conception de jeux, Rogerio Silva, raison pour laquelle sa méthodologie de travail habituelle comprend travailler en coordination avec d’autres études que l’éditeur français a à travers le monde. Cela a encore moins affecté le travail de Hors du bleu, composé de développeurs chevronnés, qui ont sorti leur premier jeu Call of the Sea cette semaine et l’une des rares études ayant fonctionné à distance depuis sa création, comme expliqué sa co-fondatrice, Tatiana Delgado, lors de sa conférence.