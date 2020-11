Sony Playstation 5 :

Une nouvelle publicité fait allusion au troisième film My Hero Academia avec un clin d’œil aux Trois Mousquetaires.

Dans le Série d’anime plus récent, celui qui rencontre un grand succès à travers le monde est My Hero Academia, une série basée sur le manga du même nom. Kohei Horihoshi dont l’intrigue se concentre sur un groupe d’étudiants qui aspirent à devenir des super-héros, dont la version papier est actuellement parmi les mangas les plus lus de l’application Manga Plus.

À ce jour, le anime My Hero Academia Il compte au total quatre saisons et deux longs métrages intitulés My Hero Academia: Dos héroes et My Hero Academia: The awakening of the heroes, tous deux sortis en Espagne par Selecta Visión.

En attendant l’arrivée de la saison 5 de My Hero Academia, il semble que la production soit déjà en cours. Troisième film de My Hero Academia, car récemment, le nouveau film a été suggéré avec une affiche qui fait référence aux Trois Mousquetaires, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, l’annonce du troisième film montre Izuku Midoriya, Katsuki Bakugô Oui Shôto Todoroki, sans aucun doute trois des personnages les plus populaires de My Hero Academia et qui seront l’axe central de ce nouveau long-métrage, bien que les détails de son intrigue et la relation qu’il peut avoir avec Les Trois Mousquetaires, représentés dans ces étudiants de la UA

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que My Hero Academia fait référence aux Trois Mousquetaires, puisque le Don de Tout pourrait comme le nom de l’un des principaux méchants de la série fait référence à la célèbre phrase des mousquetaires, Un pour tous, tous pour un (Un pour tous, tous pour un). A quoi vont-ils faire face Deku et compagnie dans ce nouveau film?

My Hero Academia – Que sont les cadeaux et comment les utilisez-vous?

Pour le moment, on ne sait pas quand le Troisième film de My Hero Academia, tandis que la cinquième saison devrait atterrir tout au long du printemps 2021.