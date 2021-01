Sony Playstation 5 :

Capcom a annoncé cette semaine que le prochain 21 janvier À 23h00 (heure espagnole), nous pourrons profiter d’une émission spéciale dédiée à Resident Evil dans laquelle ils nous montreront, entre autres, une nouvelle bande-annonce de Resident Evil 8: Village et son premier gameplay.

Le mystérieux “vampire”

Ne manquez pas la vitrine Resident Evil le 21 janvier à 22h GMT / 23h CET! Rejoignez Brittney Brombacher (@BlondeNerd) pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et bien d’autres nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV— Capcom Europe (@CapcomEurope) 14 janvier 2021

À côté de cette annonce la société a publié une courte vidéo en avant-première de l’événement au cours duquel nous avons pu voir pendant quelques instants quelques images et séquences du jeu. Dans l’un d’eux, vous pouvez voir ce qui semble être une grande dame, très soignée et d’apparence sinistre que la communauté des joueurs n’a pas tardé à baptiser comme “le vamp“.

Bien que nous ne sachions toujours pas qui ou quoi exactement ce personnage ou le rôle à jouer tout au long de l’aventure, ce que nous savons, c’est que Il a déjà réussi à conquérir de nombreux fans. À tel point que quelques heures après son annonce les réseaux sociaux ont été inondés de toutes sortes de mèmes, messages et hommages qui semble être l’un des grands méchants de l’aventure.

Comme ça le montre, ci-dessous vous avez plusieurs tweets parmi les nombreux qui peuvent être trouvés en ce moment sur Twitter.

LES GARÇONS, LA VAMPIRE LADY EST VRAIMENT EXTRÊMEMENT GRANDE !!! pic.twitter.com/VXcyVsjhBa— Suzi Hunter (@TheSphereHunter) 14 janvier 2021

Je ne sais rien de la vampire maléfique résidente et je n’ai pas besoin de pic.twitter.com/yeFp7R4xSR— ludo 👻 (@theesnakebitch) 15 janvier 2021

Omg aaaah ne m’écrase pas sous tes talons de taille 16, Resident Evil Vampire Duchess aaahhhh qui serait si effrayantyyy 😳 https://t.co/n1unUEZMct pic.twitter.com/0gLMTm3LwW – Cosmonaute Marcus (@CosmonautMarcus) 14 janvier 2021

Haha oh nooo la femme vampire géante de Resident Evil 8 me poursuit oh 😍😍😳 nooooo ~ Aw j’ai trébuché et maintenant ma peau montre oh mon Dieu 😍❤️😳🙏 J’espère qu’elle … ne … ne me mordra pas ce serait terrible … Hahaha elle me tient comme une grappe de raisin 🍇 😍💖❤️ horreur ~ – Lulu🌈🎏 (@luulubuu) 15 janvier 2021

Que l’ère de la grande dame Resident Evil commence pic.twitter.com/0M51QrG8Nj— 🌛I Simp the Night🌜🏳️‍🌈 (@BlackSalander) 14 janvier 2021

J’adore déjà Resident Evil Village #REBHFun #REVillage pic.twitter.com/yGiBgAuROK— Jack ♒ Commissions Open (@PetrichorCrown) 14 janvier 2021

Les nouvelles horreurs de Resident Evil

Resident Evil 8: Village Ce sera le huitième volet de cette saga à succès de jeux d’horreur et d’action et nous devrons entrer dans un village sombre où se cachent toutes sortes d’horreurs.. Son lancement est prévu cette année en PS5, Xbox Series X / S et PC. Nous profitons également de cette occasion pour vous rappeler qu’un nouveau jeu multijoueur en ligne pour PS4 et Xbox One basé sur la série sera également présenté le 21 janvier.