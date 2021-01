Sony Playstation 5 :

Xbox a annoncé le premier lot de jeux à ajouter au catalogue de Xbox Game Pass pendant ce mois de janvier. Au total, sept nouveaux titres seront disponibles pour les abonnés, certains uniquement sur consoles (Xbox Series X / S et Xbox One) et Android (via le jeu cloud xCloud), d’autres uniquement pour PC et l’un d’eux pour toutes les plateformes.

L’une des plus importantes pour devenir la mise à jour de la saison eFootball PES 2021, la mise à jour du contenu du simulateur de football de Konami qui a opté cette année pour cette version qui modifie simplement les modèles, les joueurs et les équipes pour les mettre à jour par rapport à la saison. en cours, plutôt que de lancer une nouvelle tranche. Ce titre sera Disponible gratuitement pour les abonnés sur Xbox Series X / S, Xbox One et Android à partir du 7 janvier.

Le même jour, Injustice 2, le deuxième volet du jeu de combat mettant en vedette les personnages de DC Cmics. Les héros et les méchants s’affrontent dans des batailles brutales en tête-à-tête, élargissant l’histoire du multivers qui a commencé avec le premier épisode de cette saga. Ceux qui souhaitent accéder à ce jeu et disposent d’un abonnement Xbox Game Pass peuvent le faire à partir de toutes les plateformes -console, PC et Android- à partir du 7 janvier.

Plus de jeux le 14 janvier

Pour clôturer le lot de jeux qui seront ajoutés au catalogue jeudi prochain, nous avons The Little Acre, un titre ID @ XBOX qui sera disponible sur Android et console le même jour et qui nous mènera dans l’Irlande des années 50 pour enquêter sur un mystérieux disparition. Après ce jour, le deuxième lot de jeux Xbox Game Pass arrivera le 14 janvier, jour où Neoverse, What Remains of Edith Finch et YIIK: A Postmodern RPG pour PC et Torchlight III pour Android et console se joindront.

Un jour après, 15 janvier, il y aura un lot de les jeux ne sont plus disponibles sur Xbox Game Pass. Comme d’habitude, ceux qui souhaitent rester avec eux peuvent le faire avec une réduction de 20% sur leur prix habituel. Voici les prochains jeux à quitter le catalogue ce mois-ci:

FTL: Faster Than Light (PC) Mon ami Pedro (console et PC)Sword Art Online: Fatal Bullet (console) Tekken 7 (console)