Cette année 2020 réserve encore quelques surprises aux joueurs de League of Legends. Riot Games a a récemment annoncé un nouveau champion pour rejoindre l’énorme liste de personnages jouables: Rell atteindre le titre en version 10.25 du jeu. Est support de réservoir Elle vient directement de Noxus et est prête à faire face à n’importe quelle menace avec sa puissante armure et son fidèle destrier. Ensuite, nous partageons votre ensemble de compétences vente au détail.

“Soyez fort. Implacable. Froid comme le fer.” Réflexion du champion: Rell 👉 https://t.co/hzsIIbFhR1 pic.twitter.com/bIPX8dnEVg— League of Legends ES (@lol_es) 23 novembre 2020

Compétences Rell

Être fort. Implacable. Froid comme le fer.

Rell, également connu sous le nom de la dame de fer, est “né pour devenir un Agent de la rose noire et chez un grand soldat noxien, la magie de Rell s’est manifestée à un jeune âge, “commentant de Riot à propos de son histoire.” capable de maîtriser une ferromancie exceptionnelle, également appelée manipulation des métaux. Parfait pour combattre Mordekaiser, un monstre recouvert de métal. Ses parents ont donc fait ce que n’importe quel véritable patriote noxien ferait: l’envoyer dans une académie pour enfants magiques, où ils pourraient la transformer en une arme pour Noxus. “

Voici plus de détails sur le passif et les capacités de Rell 👉 https://t.co/N6XNskSSMJ pic.twitter.com/cRIXecLzrS— League of Legends ES (@lol_es) 23 novembre 2020

Ci-dessous vous pouvez vérifier les compétences présenté par Rell.

Passif – Briser le moule

Rell attaque très lentement, mais, de temps en temps, vole une partie de l’armure et de la résistance magique de sa cible pour infliger des dégâts supplémentaires en fonction du montant volé. De plus, Rell peut absorber les résistances de plusieurs ennemis différents pour devenir extrêmement tanky.

Q – Coup écrasant

Rell frappe une poussée avec sa lance, détruisant les boucliers et endommageant tous les ennemis touchés (les dégâts diminuent après la première cible) .Si Rell s’est lié à un allié avec E – Attirer et repousser, elle et cet allié retrouvent la santé pour chaque champion touché avec cette capacité.

W1 – Ferromancie: Chacun

Cette capacité ne peut être utilisée que lorsqu’elle est montée. transforme sa monture en armure lourde, lui accordant un bouclier massif qui dure jusqu’à ce qu’il soit détruit ou réassemblé. Lors de l’atterrissage, elle fait exploser tous les ennemis autour d’elle. Rell peut utiliser E – Attract and Repel et R – Magnetic Storm pendant la transformation. Sous sa forme blindée, La durabilité de Rell augmente, sa vitesse de déplacement est faible et il a également une limite. Après la transformation, cette capacité devient Ferromancie: Monture.

W2 – Ferromancie: Monture

Cette capacité ne peut être utilisée que sous forme blindée. Rell avance rapidement et transformer son armure en monture, lui accordant un bonus de vitesse de déplacement. Lors de sa prochaine attaque, il charge vers sa cible pour infliger des dégâts physiques supplémentaires et le jeter par-dessus son épaule.La vitesse de déplacement de Rell augmente lorsqu’il est monté. Après la transformation, cette capacité passe à la ferromancie: Toutes.

E – Attirer et repousser

Rell Lie magnétiquement une partie de leur armure à un champion allié ciblé, lui accordant une armure supplémentaire et une résistance magique lorsqu’elle est à proximité. Rel peut réutiliser cette capacité pour briser le lien et étourdir tous les ennemis autour et entre elle et son allié lié.

R – Tempête magnétique

Une fureur magnétique s’empare de Rell, provoquant traîne les ennemis proches vers elleEnsuite, il crée un champ gravitationnel autour de lui, attirant les ennemis proches pendant quelques secondes. Ce champ n’interrompt pas les actions de ses ennemis.

League of Legends est le populaire MOBA de Riot Games trouvé totalement gratuit pour les joueurs PC