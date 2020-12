Sony Playstation 5 :

League of Legends a déjà lancé le nouveau patch 10.25 cela apporte les derniers changements de l’année 2020 pour le jeu vidéo. De l’entreprise, ils s’assurent de respecter le plan améliorations pour la nouvelle saison, parmi eux on retrouve plusieurs champions qui ont été retouchés ainsi que le Retour du mode Bombardement vers le Nexus avec certaines modifications. Nous détaillons ci-dessous les plus pertinents.

Changements de champion depuis la v10.25

Dans cette mise à jour rejoint la liste des personnages de Rell, la nouvelle championne qui monte sur son cheval de fer. De Riot, ils ont souligné que bien que cette mise à jour arrive avant les vacances de Noël: “nous continuerons à travailler sur les problèmes d’équilibre les plus extrêmes avec une mise à jour mi-10h25 pour attacher toutes les extrémités libres. “

Rell: la nouvelle championne arrive (connais ses compétences ici).Amumu: La croissance de base du mana est réduite. Les dégâts de base du E sont réduits aux niveaux ultérieurs. La durée de l’étourdissement du R a diminué au début du jeu et a maintenant une progression.Anivia: Augmentez la vitesse de l’animation d’attaque de base. Le temps de recharge du A, la vitesse des projectiles et les dégâts d’explosion ont été augmentés. Dégâts lors du passage à travers des cibles et coût réduit. Maintenant refroidit les ennemis qu’il traverse. Le coût du E est désormais fixe et les dégâts augmentent. Le temps de recharge du R a maintenant une progression. Les dégâts de base sont réduits.Annie: Vitesse de déplacement supplémentaire du E réduite.Ekko: Le ratio de dégâts passifs contre les monstres a été augmenté et le plafond a été supprimé.Pétiller: La croissance de base du mana est réduite.Gragas: Soins passifs augmentés. Temps de recharge du W réduit.Irelia: Les dégâts d’attaque de base ont été augmentés. Temps de recharge du Q réduit.Ivern: Le temps de recharge du Q a été réduit. Le temps de recharge du E a été réduit et le bouclier a été augmenté. La vitesse d’attaque de base de R a été augmentée.Jhin: Le ratio de dégâts minimum du Q a été réduit.Karthus: Coût du Q réduit aux niveaux ultérieurs. Le ratio de dégâts augmente.Kayle: La résistance magique de base est réduite. Ratio de dégâts passif du E réduit.Kayn: Armure de base réduite. Les dégâts de base de Q ont été réduits et le temps de recharge augmenté.Lire sans: Armure de base augmentée. Le temps de recharge du W a été réduit. Les dégâts de base du E ont été augmentés.Lulu: Dégâts de base du Q. réduits. Inflige des dégâts supplémentaires aux cibles touchées par les deux rayons. La réduction des dégâts lors du passage à travers des cibles est supprimée et inflige moins de dégâts aux sbires.Mordekaiser: Les dégâts infligés aux cibles Q isolées ont été augmentés.Morgane: Les dégâts étendus de W sont réduits vers la fin de la partie.Nasus: Temps de recharge du Q réduit.Nidalee: Coût du Q réduit et les dégâts du Q augmentés aux niveaux ultérieurs. Le coût d’E.Panthéon: divers ajustements ont été apportés à son ensemble de compétences pour lui permettre de mieux s’adapter aux divers postes qu’il occupait dans le Rift.Samira: Passif mis à jour pour prolonger les soulèvements des ennemis déjà dans les airs. Réduction de l’efficacité du vol de vie Q et R. Correction d’un bug avec les dégâts critiques du Q.Séraphine: La croissance de base de la vie augmente. Augmentez le bouclier du W lui-même.Shyvana: Le passif de Shyvana a été ajusté dans des modes de jeu qui ne se déroulent pas dans Summoner’s Rift, tels que ARAM et Nexus Bombardment.Taliyah: Les coups Q consécutifs n’infligent plus de dégâts réduits aux monstres.Tic: Augmentation de la vitesse d’attaque du Q, du ralentissement du W augmenté, du bonus de dégâts du R augmenté.Yasuo: Augmentation de la vitesse d’attaque de base.Je ne: Augmentation de la vitesse d’attaque de base.Rengar: Augmente les soins W contre les monstres. Inflige désormais des dégâts supplémentaires aux monstres.Warwick: Les dégâts supplémentaires passifs ont été augmentés. La description est mise à jour pour refléter correctement certaines valeurs.Talon: Les dégâts de retour de W ont augmenté aux niveaux ultérieurs.Wukong: Le E inflige désormais plus de dégâts aux monstres.

Retour du mode Bombardement Nexus

L’une des grandes nouveautés de cette mise à jour qui plaira à beaucoup est le retour du Bombardement du Nexus, qui dans cette version 10.25 inclut certains changements et corrections d’erreurs:

Le gardien de la jungle: inflige désormais moins de dégâts, mais applique le contrôle de l’adversaire plus souvent. De plus, vous avez maintenant un laser montrant votre cible.Tous les objets exclusifs de Bombardement Nexus ont été supprimés: à l’exception du Golden Sptula. Les objets de bombardement du Nexus seront les mêmes que ceux de la Faille de l’invocateur, à l’exception de la Génération Or ou des Gardiens.L’art de l’environnement a été mis à jour: et des détails ont été ajoutés sur toute la carte.La maison du Dibbler a été mise à jour: au bas de la carte pour offrir plus d’opportunités de jeu stratégique basé sur la vision.Ils ont été légèrement élargis: les entrées dans les bases.La catapulte des champions: Il ne peut plus bouger de son emplacement lorsque le traîneau de combat le charge.Champions participant à l’URF: Les matchs à mort ne perdent pas définitivement l’accès aux capacités après l’événement.Les monstres de la jungle: Ils ne peuvent plus être déplacés ou piégés derrière la catapulte des champions grâce à certaines capacités.Champions qui entrent dans un état zombie: Au fur et à mesure qu’ils se lancent dans la catapulte, ils continueront d’atterrir à leur emplacement prévu.Quelques compétences de champion: Ils n’accordent plus temporairement l’immunité à la mort pour piller des monstres.Si un champion entre dans la catapulte: en vol grâce à ses capacités, il gagne désormais correctement les effets de catapulte lors de l’atterrissage comme s’il était entré normalement.Yone’s E – Soul Unleashed: explose correctement, infligeant de véritables dégâts aux cibles d’entraînement DPS et pillant les monstres.Le R – L’appel du destin de Kalista: Ne peut plus être utilisé avec des alliés en stase pendant la prise de combat.

Skins et chromas à venir

Tout au long de cette version 10.25 de LoL ceci nouvelle collection de skins et chromas:

Disponible le 10 décembre 2020: La reine guerrière Katarina, la reine guerrière Diana, la reine guerrière Qiyana, la reine guerrière Janna, la reine guerrière Rell, la forêt ancienne de Xayah, la forêt ancienne de Rakan, la forêt ancienne d’Ivern, la forêt ancienne d’Azir, la forêt ancienne d’Ornn et la reine guerrière de Diana (édition Prestige).Chromas: Reine guerrière Katarina, reine guerrière Janna, reine guerrière Qiyana, reine guerrière Rell, forêt ancienne de Xayah, forêt ancienne de Rakan, forêt ancienne d’Ivern, forêt ancienne d’Azir, forêt ancienne d’Ornn et Kai’Sa K / DA TOUT OUT (MAUVAIS).

Vous pouvez consulter le notes complètes du correctif à partir de ce lien officiel, comprend également les modifications apportées aux éléments et au classement, les mises à jour du chat en jeu ainsi que d’autres corrections de bogues générales. League of Legends est un MOBA qui est totalement gratuit pour les joueurs PC. Pour en savoir plus sur lui, vous pouvez lire notre analyse.