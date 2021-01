Sony Playstation 5 :

League of Legends a déjà lancé le nouveau patch 11.2. De Riot Games, ils ont communiqué que l’intention de cette mise à jour était d’améliorer les choses autour de la guérison de divers champions, ainsi que de jouer avec divers objets mythiques pour les chars et autres. Aussi à partir de cette version sur le nouveau champion Viego a été lancé, qui est maintenant disponible dans le Rift. Nous vous détaillons le plus pertinent au dessous de.

Lancement de Viego

A partir de cette version 11.2 de LoL nous avons déjà par le Crack au nouveau champion Viego, un roi ruiné qui contrôle la brume. Ici, vous pouvez vérifier ses compétences uniques:

Passif – Domination souveraine

Viego peut temporairement posséder des ennemis qu’il aide à assassiner, ce qui lui permet de guérir une partie de sa santé maximale. Pendant la possession, les objets de base, les attaques et les capacités de Viego deviennent ceux de son ennemi tué. De plus, vous obtenez une distribution gratuite de votre propre capacité ultime, Heartbreaker. Tout en possédant un ennemi, Viego reçoit également un bonus de vitesse de déplacement lorsqu’il se dirige vers des champions ennemis.

Q – Lame du roi en ruine

Passif: Les attaques de base de Viego infligent un pourcentage de la santé actuelle de sa cible sous forme de dégâts supplémentaires à l’impact. Lorsque Viego attaque un ennemi qu’il a récemment frappé avec une compétence, son attaque frappe deux fois. La deuxième attaque vole la vie de sa cible au lieu d’infliger des dégâts normalement, mais elle applique toujours des effets à l’impact et peut infliger des coups critiques. Ce passif est maintenu pendant les possessions.Actif: Viego frappe en avant avec son épée, endommageant tous les ennemis touchés.

W – Gueule spectrale

Viego charge et glisse vers l’avant, lançant une explosion de brume qui étourdit et endommage le premier ennemi touché. La portée de la brume et la durée de l’étourdissement augmentent avec le temps de charge; les dommages et la distance de glissement restent les mêmes.

E – Chemin du tourment

Viego libère une vague de Black Mist autour d’un mur voisin. Dans le brouillard, Viego se déguise et gagne en vitesse de déplacement et d’attaque.

R – Brise-cœur

Viego se débarrasse de tout corps qu’il a possédé et se téléporte vers l’avant, attaquant le champion ennemi avec le plus faible pourcentage de santé à portée et infligeant des dégâts supplémentaires en fonction de sa santé manquante. Poussez les autres ennemis à portée de main.

Changements de champion à partir de la v11.2

Ce sont à peu près tous ajustements d’équilibre et champion des changements dans la version 11.2 de LoL:

Akali: Le coût du Q a augmenté vers la fin de la partie.Azir: Temps de recharge du Q réduit.Caitlyn: Augmente la croissance de DA.Darius: Passif – Bonus de puissance noxienne réduit.Dr Mundo: La récupération de la santé du Q au toucher et à la mort a été augmentée. Les dégâts supplémentaires du E ont été augmentés et la régénération de santé du R a été augmentée.Élise: Dégâts de l’Araignée Q réduits aux niveaux inférieurs.Ivern: Le rapport de blindage E est réduit.Leblanc: La croissance de base de la vie augmente. Coût du Q réduit aux niveaux ultérieurs.Maokai: Le coût du E a augmenté aux niveaux ultérieurs. Le ratio de dégâts est réduit.Nocturne: Temps de recharge des A et R réduits.Nunu et Willump: Santé de base et vitesse de déplacement réduites.Aatrox: Désormais, les soins de E sont augmentés pendant que les soins de R. R sont réduits.Olaf: Le vol de vie W a augmenté et l’amplification des soins a diminué.Séné: Le ratio de vitesse d’attaque de base a été augmenté. Augmente les chances d’obtenir des Spectres passifs de la brume des unités non tuées et l’or de Spectres de la brume. Le ratio de dégâts et de soins du A a été augmenté.Shaco: Les dégâts passifs ont été augmentés.Soraka: Les soins totaux de régénération du Q ont augmenté aux niveaux ultérieurs. Augmente la guérison et le rapport W.Trundle: Augmentation du ratio de dégâts bonus du Q. Augmentation de la vitesse d’attaque du bonus du Q.Varus: La croissance de base du mana augmente. Le temps de recharge du R a été réduit en début de partie.Zoé: Les fragments de sorts W largués par les serviteurs ont été mis à jour.

Mises à jour d’objets dans la v11.2

Principalement ceux-ci ont été les objets retouchés caractéristiques les plus importantes de la version 11.2 de LoL:

Faucheuse d’essence: La récupération de mana de la lame enchantée est désormais de 40% en tant que mana des dégâts infligés par la lame enchantée (avant la réduction des dégâts).Vent ouragan: Le temps de recharge de l’averse a été changé à 90s (s’applique également au typhon d’Ornn).Hextech Cintomissil: Vitesse de déplacement du bonus Super Sonic augmentée à 30% pendant 1,5 s.Mandat impérial: Le temps de recharge du feu coordonné s’applique désormais à l’application initiale lente / racine.Krakens Vergugo: C’est un objet très puissant en combinaison avec des capacités de champion qui déclenchent des effets à l’impact. Ces capacités ont généralement des modificateurs à l’impact dans ce but précis, alors je vais maintenant les factoriser dans le Q d’Aphelios, le R de Katarina et le W. d’Urgot.Chanson de combat de Shurelya: La santé augmente à 200, la vitesse de déplacement supplémentaire a été supprimée, la puissance de compétence + 40 AP a été ajoutée, la régénération de mana de base est maintenant de 100% et la recette est maintenant faite avec la gemme de renaissance + le miroir de cristal de Bandle + 750 d’or.Protecteur de pierre de Grgola: Armure bonus de fortification et résistance magique désormais 5% (maximum: 25%).

Skins et chromas à venir

Tout au long de cette version 11.2 de LoL, nouvelle collection de skins et chromas:

Disponible le 21 décembre 2021: Shyvana en ruine, Karma en ruine, Draven en ruine, Jhin Scrolls of Shan Hai, Cho’Gath Scrolls of Shan Hai, Neeko Scrolls of Shan Hai, Nautilus Scrolls of Shan Hai et Old Moon Beast.Chromas: Shyvana en ruine, Karma en ruine, Draven en ruine, Jhin Scrolls of Shan Hai, Cho’Gath Scrolls of Shan Hai, Neeko Scrolls of Shan Hai, Nautilus Scrolls of Shan Hai et Old Moon Beast.

Cette version a également corrigé certains bogues et apporté des modifications d’équilibre dans ARAM. Vous pouvez consulter le notes complètes du patch à partir de ce lien officiel, les changements de qualité sont également inclus. League of Legends est un MOBA qui est totalement gratuit pour les joueurs PC. Pour en savoir plus sur lui, vous pouvez lire notre analyse.