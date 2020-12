Sony Playstation 5 :

Cela fait quelques mois d’attente depuis que nous avons découvert son existence, mais à partir d’aujourd’hui League of Legends: Rift sauvage c’est ça disponible pour son Téléchargement Gratuit les deux sur les appareils mobiles Android comme iOS, dans toute l’Europe, et cela inclut bien sûr l’Espagne. En fait, Riot Games avait annoncé que le titre arriverait sur ce continent le 10 décembre 2020, mais il a même été avancé de quelques heures car depuis hier il était déjà possible d’y accéder.

Wild Rift arrive pour transférer l’essence sur les mobiles de League of Legends qui est devenu si populaire au cours de la dernière décennie. Un des rois de l’eSport maintenant on peut le déguster de n’importe où et tout a été adapté au mieux pour ne pas perdre un peu de génie. Gardez à l’esprit que le jeu est plus réduit que dans sa version PC, n’a pas de jeu croisé (Bien que les comptes Riot puissent être partagés). Ce n’est pas directement un port, mais un projet qui a été développé à partir de zéro.

On se souvient qu’en plus du jeu reste en phase bêta ouverte et il sera peaufiné au fil des semaines, sans aller plus loin. Wild Rift est actuellement sorti avec la version 1.1. D’un autre côté, ça compte déjà avec des textes et des voix entièrement en espagnol. Ci-dessous, nous expliquons comment le télécharger et ses exigences.

La bêta ouverte #WildRift arrivera en Europe le 10 décembre avec la version 1.1 👊 Ce patch apporte de nouveaux champions, des commandes de joystick fixes et adieu la réduction du temps de recharge 👉 https://t.co/MED2lzOAjr pic.twitter.com/ngarAwUR6d— League of Legends: Wild Rift (@wildriftES) 8 décembre 2020

LoL: Wild Rift – Comment télécharger sur les téléphones Android

Dans le cas de vouloir télécharger Wild Rift sur les téléphones Android Il suffit de se rendre comme d’habitude dans la boutique numérique de Jeu de Google et mettez le titre du jeu dans le moteur de recherche. Nous trouverons ainsi l’application prête à être téléchargée et installée sur notre appareil.

Pour le moment, l’application pèse environ 2 Go.

LoL: Wild Rift – Comment télécharger sur les mobiles iOS

Si tu es Utilisateur mobile Apple et par conséquent, vous voulez profiter de Wild Rift sur iOS, vous devez aller à la Apple Store. Il suffit de mettre le titre du jeu dans le moteur de recherche pour trouver l’application.

LoL: Exigences Wild Rift sur Android et iOS

Bien sûr, c’est important connaître les exigences d’un tel jeu avant de le télécharger. Dans ce cas, Wild Rift a été élevé depuis le début avec une philosophie de la part de Riot d’essayer couvrir le maximum de joueurs possibles, comme ils le font toujours. Par conséquent, ses exigences sont tout à fait abordables pour la grande majorité du public.

Exigences Android

SW: Android 5 et supérieur.Mémoire: 2 Go de RAM.CPU: Processeur quadricœur de 1,5 GHz (32 bits ou 64 bits).GPU: Mali-T860 et au-delà.

Exigences IOS

SW: iOS 9 et supérieur.Mémoire: 2 Go de RAM.CPU: Processeur bicœur 1,8 GHz (Apple A9).GPU: PowerVR GT7600.

League of Legends: Rift sauvage est un jeu gratuit gratuit pour jouer à MOBA pour Android et iOS, une adaptation de la populaire PC League of Legends de Riot Games.