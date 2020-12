Sony Playstation 5 :

LEGO, la société du célèbre jeu de construction, permet aux utilisateurs de publier des idées de projets sur leur site Web afin que le reste des fans et eux-mêmes puissent évaluer s’il est possible de lancer un produit similaire à celui proposé. Dans cette section du Web, nous trouvons des idées intéressantes pour les ensembles LEGO, mais récemment, il y en a une qui a attiré l’attention: un ensemble basé sur The Legend of Zelda.

L’auteur de cet ensemble a publié sur le site LEGO une série d’images avec lesquelles il entend illustrer à quoi ressemblera son pack de pièces inspiré de The Legend of Zelda: pour cette idée a été basé sur le château d’Hyrule, bien que l’intérieur soit divisé en plusieurs zones qui, en plus, ont plusieurs aspects jouables. Donc, si cet ensemble se réalisait enfin, nous pourrions construire le château, le temple du temps, la fontaine des fées, le marché et plusieurs autres sites emblématiques.

En plus des lieux célèbres de la saga, cet ensemble comprend également les principaux personnages de The Legend of Zelda: manifestement un morceau de Lien et un autre des Princesse Zelda, mais aussi ceux de Ganondorf, Navi, Anju, une garde royale et un Stalfos. De plus, il y a d’autres éléments qui ne pourraient pas manquer, comme les navires, quelques Cuccos, la Master Sword et quelques boucliers.

Une idée qui bénéficie d’un grand soutien de la communauté

La chose intéressante à propos de Cet ensemble est conçu pour pouvoir jouer dans chaque zone; ainsi, dans le marché d’Anju on nous demande de récupérer leurs Cuccos, dans le château nous devrons activer des mécanismes pour combattre Ganon et pour accéder à la fontaine des fées nous devons débloquer un passage en “faisant exploser” une bombe. Il y a aussi plusieurs coeurs distribués partout sur la carte et, si nous les trouvons, nous aurons plus de vie que dans le jeu original.

Cet ensemble LEGO de The Legend of Zelda a été très bien accepté par la communauté et compte déjà plus de 1400 supporters. Cela ne veut pas dire que cela deviendra une réalité, puisque c’est la société qui devra lui donner le feu vert et, entre autres, conclure un accord avec Nintendo. La bonne nouvelle est que les deux entreprises ont déjà collaboré cette année à l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario Bros. avec un ensemble interactif du plombier et qu’en fait, elles ont déjà abandonné des collaborations plus similaires. Peut-être pour lui 35e anniversaire de The Legend of Zelda, qui est célébrée l’année prochaine, nous pouvons voir quelque chose de similaire.