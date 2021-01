Sony Playstation 5 :

Il est apparu évalué pour Nintendo Switch via la plate-forme ESRB.

Il se peut que les premiers LEGO Marvel Super Heroes soient disponibles au cours de cette année 2021 pour Commutateur Nintendo. Ceci est basé sur une nouvelle classification par l’ESRB ajoutée à la liste de base de données cette semaine. De son côté, LEGO Marvel Super Heroes 2 a atteint Changer en 2017, mais cette version originale n’était disponible que sur Wii U en 2013, mais sans en sortir.

“LEGO Marvel Super Heroes présente une histoire originale de l’univers Marvel, où les joueurs peuvent contrôler Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Wolverine et bien d’autres personnages Marvel pour arrêter Loki et d’autres méchants dans leur tentative de contrôler une arme capable pour détruire le monde. “

C’est ce que l’on peut lire selon la description proposée par la page ESRB elle-même: “C’est un jeu d’action et d’aventure où les versions LEGO des personnages Marvel sont contrôlées, alors qu’ils essaient d’arrêter les méchants qui veulent détruire le Les joueurs voyageront dans différentes zones et utiliseront des poings, des coups de pied et un arsenal d’armes (boucliers, armes à feu, marteaux) et de capacités spéciales (explosions, foudre) pour vaincre les méchants et les sbires. “

“Dans certaines séquences, les joueurs monteront des tourelles lego et des projectiles (eau, flammes) sur les grands ennemis et les méchants. Les combats frénétiques sont accompagnés de cris de douleur, d’effets turbulents et de sons de crash. être vaincu. “

Si à ce stade vous êtes demander plus de détailsPour le moment, il n’y en a pas d’autre que cette inscription par l’ESRB. Probablement au cours des prochains mois, nous en saurons plus de ceci, toujours dans le doute, arrivée de LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch.

Nous serons à jour pour vous informer si produit une confirmation officielle.