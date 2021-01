Sony Playstation 5 :

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga veut être le jeu Star Wars définitif, du moins dans la version LEGO. Le magazine officiel PlayStation inclut un rapport avec cette aventure qui arrivera tout au long de 2021 et qui passe en revue les neuf films Star Wars – plusieurs d’entre eux avaient déjà leur jeu LEGO Star Wars – révélant de nouveaux détails sur leur contenu. L’une des informations indique que il y aura 800 personnages uniques, dont 300 seront jouables -entre eux, ceux du nouveau trilogue, comme Babu Frik de Star Wars IX: The Rise of Skywalker-.

Il y aura 28 endroits différents à visiter et à explorer sur 23 planètes et lunes. “Si vous avez un emplacement Star Wars préféré, vous pouvez sûrement le voir dans le jeu”, selon l’équipe. Son histoire permet de jouer les aventures de chaque film dans n’importe quel ordre, pas nécessairement chronologique; en fait, il n’y a pas de progression linéaire entre les histoires, les joueurs peuvent en profiter comme ils le souhaitent, collecter et compléter les missions à leur guise, comme s’il s’agissait d’un immense monde ouvert.

TT Games pense que la saga Skywalker est la possibilité de mettre à jour et d’améliorer certaines choses des jeux précédents, et aussi que Rise of Skywalker aurait pu donner plus d’importance à Finn; avec The Skywalker Saga, ils espèrent faire des «arrangements» de ce genre.

Revivez toute l’histoire des Skywalkers

Le jeu reprend l’intrigue de The Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of the Sith, A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens, The Last Jedi and The Rise of Skywalker –ces deux derniers n’avaient pas de jeu vidéo LEGO officiel-. Certaines sources l’ont daté d’octobre de l’année dernière, mais il est possible qu’en raison des retards du COVID-19, les plans aient été abandonnés.