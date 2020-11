Sony Playstation 5 :

Certains acheteurs britanniques de Playstation 5 Amazon UK et GAME UK (une société autre que les espagnols du même nom) ont reçu des colis avec différents produits à la console, dans certains cas, ils ont livré Boîtes vides et la plainte est récurrente selon laquelle le livreur s’est arrêté près de la destination du colis, mais n’est jamais descendu du fourgon; dans réseaux sociaux et forums, on suppose qu’ils volent consoles pour la revente.

Comme le rapporte VGC, le journaliste Bex April May était l’un des malheureux qui a reçu, dans ce cas, un friteuse à air au lieu de la PS5 cela devrait arriver ce jeudi, lorsque la console sortira au Royaume-Uni, en Espagne et dans le reste du territoire européen. Cependant, avant de recevoir le colis, le Le suivi Amazon l’a marqué comme manquant à votre domicile lors de la livraison, et le mauvais produit est arrivé par la suite.

Bex avril mai a tweeté le jour de la sortie de la PS5 qu'Amazon lui a livré une friteuse à air au lieu de la console, après avoir donné le mot de passe de livraison.

Vers le tweet du journaliste plusieurs utilisateurs répondent avec des problèmes similaires. L’un a une cafetière, un autre un masseur de pieds, un ResetEra forero la nourriture pour chat et certaines boîtes totalement vides. Une autre histoire qui se répète encore et encore est celle des utilisateurs qui voient dans l’application Amazon comment le package est il s’approche de sa destination et finalement ils passent; certains ont vu des livreurs se tenir à l’intérieur de leur fourgon sans sortir avant de continuer leur route.

David Hill a également reçu un mauvais produit d'Amazon UK au lieu de sa PS5.

“Trace [el trayecto] du chauffeur et j’ai vu que j’étais quelques maisons sur la carte », écrit un utilisateur sur Reddit.« Puis la camionnette arrive dans ma rue et s’arrête. Le conducteur ne sort pas, s’arrête pendant 10 secondes et part. Le paquet [en la app de Amazon] dit qu’il a été remis en main propre au résident. “D’autres clients disent avoir eu la même expérience. Jusqu’à 48 heures, ils ne peuvent pas demander de retour, mais vous devez tenir compte du fait que PS5 est en rupture de stock.

Litige entre marques pour responsabilité d’erreurs

Au problème d’Amazon, il faut ajouter celui de GAME UK. La chaîne de magasins a informé ses clients que le Société de messagerie YODEL s’occuper des expéditions, même les clients qui ont payé plus d’argent pour un envoi de l’agence DPD, qui garantissait une livraison le jour même.

D’après DualShockers, les distributeurs YODEL rapportent que, comme dans le cas précédent, ils ne livrent pas la console malgré le passage près du domicile du client. JEU blâmé YODEL: “Cela est dû à des problèmes de capacité dans leur réseau de livraison.” Cependant, le la société de messagerie ne prend pas le blâme: “Yodel ne travaille pas directement avec Game. Notre client est GFS, une société qui travaille en collaboration avec GAME. Nous avons toujours été clairs sur la quantité d’envois que nous sommes en mesure de leur livrer.”

Jordan Oloman s'est plaint d'avoir payé 20 livres de plus pour une livraison qui n'est finalement pas arrivée.

La revente des consoles PS5, en raison de la pénurie (bien qu’en Espagne, elles sont attendues plus d’unités la semaine prochaine), a atteint des prix de quatre chiffres en Espagne et au Royaume-Uni jusqu’à 9000 livres sont demandées pour la machine sur des sites Web comme Ebay.