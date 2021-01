Sony Playstation 5 :

Star Wars Battlefront II a fait ses débuts en Espagne et dans le monde entier entourés de controverses en 2017, en raison de l’inclusion massive de micropaiements. Au fil du temps, le titre de EA et IL DIT Il a gagné des adeptes et l’affection des joueurs grâce à son flux continu de contenu, permettant aux utilisateurs eux-mêmes de demander plus de matériel payant, à la fois du DLC ou directement une suite. Maintenant, une autre circonstance tient les fans sur leurs gardes: l’apparition de toute une série de tweets de différents acteurs du jeu, ça te fait penser que ils pourraient travailler sur un projet lié à Star Wars qui n’a pas encore été annoncé.

Les acteurs de Battlefront 2 semblent travailler sur un nouveau projet

Même si certains articles datent de novembre 2020, Les fans de Battlefront commencent maintenant à rassembler les preuves et les pièces de ce puzzle. L’utilisateur de Reddit Potatoslayer2 a noté que l’actrice Janina Gavankar (Iden Versio dans le jeu), Anthony Skordi (Garrick Versio) et TJ Ramini (Del Meeko) étaient ensemble à Los Angeles en novembre. Ramini et Skordi ont confirmé un mois plus tard que ils travaillent ensemble sur quelque chose de secret.

Janina Gavankar, qui a exprimé et réalisé les captures de mouvement pour le personnage d’Iden Versio, également a publié plusieurs images vêtues du costume pour réaliser ces captures. Accompagnant les photographies, il écrit: “C’est l’une des semaines les plus cool de ma vie”Je n’ai cependant pas mentionné les co-stars de Battlefront 2.

De retour, atcha, mon pote. Tellement agréable de te voir et de travailler à nouveau avec toi. Sur quoi, nous shant révélons, bien sûr 😁🤫 ❤️🇬🇧 – TJ Ramini (@TJRamini) 19 décembre 2020

Jour de diff, costume de diff. C’est l’une des semaines les plus cool de ma vie. 😌 pic.twitter.com/px5JeKEFD3— janina gavankar (@Janina) 20 novembre 2020

Les fans spéculent sur l’arrivée de nouveaux contenus Battlefront

Ces messages ont conduit les joueurs à spéculer que Star Wars Battlefront 3 pourrait être en cours de développement. La question devient plus plausible si l’on considère qu’entre les deux premiers versements de la saga redémarrée, seulement deux ans se sont écoulés. Est-ce que suffisamment de temps s’est écoulé pour penser à un troisième versement? Les joueurs considèrent que oui, mais nous devrons attendre EA et DICE pour fournir plus d’informations à ce sujet. Pour l’instant, tout ce qui peut être fait est de théoriser.

Il faut noter que Respawn Entertainmentles développeurs du célèbre Star Wars Jedi: Fallen Order travaillent également sur une nouvelle adresse IP qui promet aux joueurs “vivre des aventures pour toujours”. Bien qu’il soit noté qu’il s’agit “d’une nouvelle IP”, les joueurs n’excluent pas qu’il s’agit d’un nouvel opus lié à cette lointaine galaxie.