Cyberpunk 2077 est peut-être déjà un succès commercial en Espagne et dans le reste du monde, mais Son lancement a également apporté de mauvaises nouvelles pour CD Projekt RED, les actions de la société ayant chuté de 29% depuis le 4 décembre.. Les motifs? Probablement l’énorme quantité de problèmes que les joueurs rencontrent sous la forme de bugs, d’erreurs de programmation et de certaines versions de console qui n’ont pas répondu aux attentes.

Les conséquences d’un lancement de crash

Être un peu plus précis les actions sont passées de 443 PLN (zloty, la monnaie utilisée en Pologne) le 4 décembre à 323,9 aujourd’hui. Il est à noter que cette baisse s’est dramatiquement accélérée le 7 décembre, date de la fin de l’embargo sur l’analyse dans les médias. Ces données sont intéressantes, puisque le jeu a atteint une moyenne en Metacritic de 90, ce qui pourrait suggérer que les investisseurs s’attendaient à un meilleur accueil si possible.

Malgré cela, On ne peut pas oublier que le titre a réussi à atteindre 8 millions de réservations avant son lancement, un chiffre record bien supérieur au 1500000 que The Witcher III: Wild Hunt a obtenu à l’époque.

En fait, de Bloomberg, ils sont très optimistes quant à leur succès commercial et pense que le jeu pourrait atteindre les chiffres de Red Dead Redemption 2, un titre qui a réussi à vendre plus de 17 millions d’unités au cours de ses deux premières semaines. De plus, d’après l’analyse de cette publication, ils s’attendent à ce qu’elle dépasse les 28 millions d’unités que la troisième aventure de Geralt de Rivia a réussi à vendre pendant toute sa vie commerciale.

Cyberpunk 2077 maintenant disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et les versions natives pour PS5 et Xbox Series X / S devraient sortir l’année prochaine. Chez Vandal nous travaillons déjà à vous proposer le guide le plus complet du web et vous pouvez également lire l’analyse que nous avons dédiée à la version PC du jeu.