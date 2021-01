Sony Playstation 5 :

Les partages GameStop ont grimpé en flèche ces dernières heures et hier, il a atteint des sommets historiques pour cette chaîne de magasins de jeux vidéo, atteignant 400%. La raison en est non pas les bonnes ventes des consoles – la nouvelle génération est en rupture de stock – mais un curieux trolling du sous-crédit WallStreetBets. Les actions de GameStop, qui valaient un peu plus de 62 dollars en 2007, ont été inférieures à 10 dollars pendant presque toute l’année 2020 – y compris un creux historique de 3,5 dollars – en raison de la crise dans ce secteur de la vente au détail physique, aggravée par la pandémie COVID-19 ; hier a cependant clôturé avec une valeur de 147,98 $.

La situation dangereuse de GameStop a changé en août dernier lorsque Ryan Cohen – fondateur d’un magasin d’alimentation pour animaux de compagnie, Chewy – a acheté un grand nombre d’actions dont le prix a augmenté. Devenu le plus important investisseur privé, il a fait pression sur les dirigeants pour qu’ils tournent la direction de l’entreprise: dans sa lettre, il a évoqué les souffrances de GameStop pour ceux qui avaient pris des positions courtes, le soi-disant shorting. Ce mois-ci, Cohen a rejoint le conseil d’administration, posant une menace pour ceux qui spéculaient sur ces actions, forçant un cercle vicieux à acheter des actions à des prix qui, pour cet intérêt, ont commencé à augmenter.

Aller court (court)

Pour comprendre ce qui s’est passé, il est nécessaire d’expliquer que, par rapport à la manière classique de gagner de l’argent en bourse en achetant des actions à un prix pour les revendre plus tard à un prix plus élevé -go long ou long en anglais- on peut aussi faire de l’argent si vous vendez une action et que vous l’achetez plus tard à un prix inférieur parce que vous vous attendez à ce que le prix baisse. Pour réaliser l’opération, quelqu’un doit prêter la part – typiquement le courtier – avec intérêts: par exemple, vous demandez le prêt à 10 euros et si tout se passe comme prévu, baissez le prix, achetez-le moins cher et retournez-le au courtier.

Le fait est que c’est là que le sous-programme WallStreetBets est entré en jeu, avec plus de deux millions de membres qui se vantent d’encourager les fièvres boursières à loisir. Lorsque Citron Research a publié un message prédisant que la valeur tomberait à 20 $, ils ont vu une opportunité sur WallStreetBets de «combattre» Wall Street: a décidé de ne pas vendre ni acheter d’actions, et comme il y a une forte demande, le prix augmente, les fonds ne peuvent pas acheter d’actions. Ce qui a commencé comme amusant a fini par influencer le marché, avec 1,6 milliard de dollars de pertes pour les vendeurs à découvert.

Demain à 11h30 HNE, Citron diffusera en direct les 5 raisons pour lesquelles les acheteurs GameStop $ GME à ces niveaux sont les suceurs de ce jeu de poker. Stock de retour à 20 $ rapidement. Nous comprenons mieux que vous l’intérêt court et vous expliquerons. Merci aux téléspectateurs pour leurs commentaires positifs sur le dernier tweet en direct – Citron Research (@CitronResearch) 19 janvier 2021

On ne sait pas combien de temps les actions dureront à ce prix, mais le milliardaire Elon Musk a fait écho à la nouvelle, ce qui a permis à l’anecdote d’apparaître sur les principaux portails économiques. Yahoo Finance, par exemple, estime que cette valeur ne sera pas durable lorsque WallStreetBets trouvera d’autres intérêts, mais il reste à voir comment la situation sera résolue depuis. C’est la première fois depuis des années “que tous les membres de WallStreetBets gagnent de l’argent”, selon le modérateur Bawse1.