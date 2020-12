Sony Playstation 5 :

The Game Awards, le gala des meilleurs jeux de 2020, a annoncé deux autres invités lors de la présentation de l’événement qui, en Espagne, peut être vu à l’aube le vendredi 11 décembre de 1h00 à 5h00. péninsulaire). Si il y a quelques jours Tom Holland était confirmé – Peter Parker dans Spider-Man de Marvel, Nathan Drake dans le film Uncharted -, c’est maintenant rejoint par l’actrice et mannequin Gal Gadot et l’actrice Brie Larson. Gadot est l’actuelle Wonder Woman dans l’univers cinématographique de DC Comics, et tout indique de montrer une nouvelle bande-annonce pour Wonder Woman 1984, qui ouvrira le 25 décembre. Larson est, entre autres rôles, un autre super-héros de bande dessinée sur grand écran: Captain Marvel dans les films Marvel Studios.

Jeudi prochain, @GalGadot, star du prochain @WonderWomanFilm, rejoint #TheGameAwards en tant que présentateur. Diffusion en direct le 10 décembre partout. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6— The Game Awards (@thegameawards) 3 décembre 2020

#TheGameAwards est fier d’accueillir @brielarson en tant que présentateur en direct jeudi prochain lors de la plus grande soirée du jeu vidéo! pic.twitter.com/dBvx6C3Hiz – The Game Awards (@thegameawards) 4 décembre 2020

Récemment, l’organisateur Geoff Keighley a également confirmé que Eddie Vedder, chanteur et leader de Pearl Jam, interprète une chanson pendant le gala, qui cherche chaque année à devenir davantage un spectacle à la hauteur d’une industrie qui coûte plus que le cinéma et la musique réunis.

Eddie se produira à @TheGameAwards le 10 décembre à 16 h HP. L’événement en direct numérique est gratuit et sera disponible pour regarder partout dans le monde. Plus d’infos: https://t.co/z1Bp648fWc pic.twitter.com/xCqFtX84h0— Pearl Jam (@PearlJam) 2 décembre 2020

Il y aura des annonces de jeux et de nouvelles vidéos

Lors des Game Awards, les sorties les plus remarquables de l’année seront récompensées, dont nous connaissons les nominés, mais sans aucun doute l’une des grandes attractions de l’événement chaque année est l’annonce de nouveaux jeux avec des trilers ou de petites avant-premières qui révèlent les surprises de 2021, une année où beaucoup de mouvement est attendu après le lancement des nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X | S. L’un des jeux qui semble revenir après un an et demi de silence est Elden Ring, nouveau de FromSoftware.