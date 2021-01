Sony Playstation 5 :

NVIDIA publie une nouvelle mise à jour pour ses appareils Shield, ajoutant la prise en charge des contrôleurs PS5 et Xbox Series X | S.

Si vous utilisez la plate-forme NVIDIA GeForce Now, vous avez de la chance. Et est-ce la dernière mise à jour pour Dispositifs de protection de l’entreprise technologique ajoute, entre autres, prise en charge des contrôleurs PS5 et Xbox Series X | S, qui élargit les possibilités de jeu de la plate-forme de streaming.

Dispositifs Bouclier NVIDIA ils utilisent le système d’exploitation Android, et de la même manière que Google Chromecast, ils peuvent être utilisés dans un bon nombre de téléviseurs et de moniteurs pour profiter de films, de contenus multimédias et, bien sûr, jeux sur la plateforme GeForce Now.

Ce mise à jour 8.2.2 ajoute certaines améliorations pour les appareils NVIDIA Shield, que nous détaillerons ci-dessous, mais la plus intéressante est la possibilité d’utiliser le contrôleur PS5 DualSense et les contrôleurs officiels Xbox Series X | S avec le vaste catalogue GeForce Now.

Pour utiliser ces commandes, vous n’aurez qu’à associez votre appareil NVIDIA Shield à un téléviseur ou à un moniteur, puis synchronisez l’un de vos contrôleurs PS5 ou Xbox Series X | S avec l’appareil, et jusqu’à présent aucune erreur n’a été signalée.

Le contenu de cette mise à jour pour les périphériques NVIDIA Shield sont les suivants:

Prise en charge des télécommandes PlayStation 5 et Xbox Series X | S Compatibilité avec le système d’automatisation du réseau, Contrôle4. Une option de configuration avancée est ajoutée pour désactiver les notifications de contrôle du volume.

Tant qu’il existe un contrôleur NVIDIA officiel pour vos appareils Shield, ce non inclus avec le package standard NVIDIA Shield, donc utiliser un contrôleur de console est une bonne option alternative pour éviter d’avoir à acheter le contrôleur séparément.

NVIDIA n’est pas la seule entreprise à avoir mis à jour ses liste de compatibilité, depuis récemment Soupape a annoncé son nouveau support pour ces contrôleurs PS5 et Xbox Series X | S sur Steam, qui représentent un grande évolution par rapport au DualShock 4 de PS4 et aux manettes de Xbox One.

Evolution du célèbre contrôleur DualShock pour PS5. Le nouveau DualSense est le contrôleur officiel pour PS5 avec un retour haptique et des effets de déclenchement dynamiques.

Jouez-vous habituellement sur la plateforme NVIDIA GeForce maintenant? Alors n’hésitez pas et essayez ces contrôleurs pour PS5 et Xbox Series X | S avec vos jeux préférés sur cette plate-forme, qui a récemment annoncé de nouveaux ajouts pour ce mois de janvier.

Source: PC Gamer