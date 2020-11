Sony Playstation 5 :

Playstation 5 C’est la console la plus grande et la plus lourde publiée par les principaux fabricants. La justification de sa conception est que les composants ont été positionnés de telle sorte que ne fais pas trop chaud Et pas la même chose qu’avec PS4 et ses critiques (le ventilateur a fini par faire beaucoup de bruit pour dissiper la chaleur). Cependant, une analyse de la température réalisée par Gamers Nexus montre que le design n’est pas parfait: les boîtiers ou couvercles blancs des deux côtés de la chaleur de la machine l’appareil, et la mémoire de la machine dépasse la température de 90 degrés.

Dans cette première analyse réalisée avec des thermomètres internes (jusqu’à présent, nous en avons vu d’autres dans lesquelles la température était analysée sans démonter la console), il est montré que le les boîtiers blancs provoquent une augmentation de la chaleur interne jusqu’à cinq degrés centigrade. Le module régulateur de tension, ou VRM, fonctionne à 71, mais chute à 70,2 sans le panneau droit et à 65,7 lors du retrait du boîtier gauche qui recouvre le ventilateur.

Problème de température de la mémoire GDDR6

De Gamers Nexus, ils disent que “la mémoire n’a même pas de dissipateur de chaleur” et cela se traduit par des températures élevées: 93,3 centigrades avec bouchons mettre; 88,6 C lors du retrait du capot gauche et 93,2 C lors du retrait du capot droit. Bien que ces chiffres semblent inquiétants, sur le sous-répertoire PS5 où cette vidéo a été partagée, ils soulignent qu’il s’agit de températures raisonnables pour une mémoire GDDR6.

“Rien de mal et je pourrais personnellement dire qu’ils sont [cifras] vraiment très bien compte tenu des niveaux de bruit », note un utilisateur dans les commentaires.« À l’exception énorme de certains des Modules de mémoire GDDR6, qui sont directement sur la ligne de sécurité“. L’utilisateur dit que la température le maximum pour les mémoires de ce type est de 100 Celsius, et que le test vidéo atteint 95 C dans une salle de 21 C. “Je pense que c’est quelque chose qui sera sûrement abordé dans les futures séries de production.”

Dans notre revue PS5 nous avons dit que la console “est Assez calme, mais la PS4 aussi Elle vient juste de sortir et le problème a fini par apparaître avec le temps, nous ne pouvons donc toujours pas tirer de grandes conclusions. “La console est arrivée en Espagne, sur le marché européen et dans d’autres territoires le 19 novembre après avoir été publiée en avance le 12 novembre au Mexique. , États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.