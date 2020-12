Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé

Les sauts entre les générations de consoles passent d’abord par les yeux grâce aux meilleurs graphismes que les nouvelles consoles offrent généralement par rapport à leurs prédécesseurs, mais ils sont également accompagnés d’autres nouveautés qui affectent l’expérience de jeu. Playstation 5, est déjà en vente dans le monde entier avec deux modèles (un avec un lecteur de disque Blu-ray 4K pour 499, et une édition numérique, sans lecteur, pour 399) et illustre cette affirmation: le successeur de la PlayStation 4 offre non seulement des améliorations techniques, telles que des résolutions d’image plus élevées et une plus grande fluidité. images par seconde, mais aussi des fonctionnalités qui rendent le expérience de jeu plus confortable et immersive.

Un énorme saut graphique

Nous n’allons pas entrer dans les détails de votre processeur AMD Zen 2 personnalisé ou de l’AMD Radeon RDNA 2. L’important est que cela se traduise par une génération avec graphiques impossibles sur les consoles précédentes, et en ce sens la PS5 intègre des nouveautés qui font évoluer l’aspect des jeux dans leur éclairage, modélisation, physique, systèmes d’animation et destruction de l’environnement. Il ne s’agit pas d’ajouter plus de particules ou de meilleures textures, mais plutôt de rendre les mondes que nous explorons plus interactifs et crédibles.

Il tracé laser C’est l’une des technologies dont nous entendrons le plus parler dans les années à venir. C’est une technique qui simule la lumière et les rebonds de chaque rayon sur des objets de scène, et qui jusqu’à récemment n’était pas possible de mettre en œuvre dans les jeux de console, de sorte que pendant des décennies d’autres effets moins précis ont été utilisés pour représenter des miroirs, des reflets dans l’eau ou des surfaces métalliques. Il existe de nombreux jeux de nouvelle génération qui commencent déjà à utiliser le lancer de rayons, tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Watch Dogs: Legion, Observer: System Redux, Call of Duty: Black Ops Cold War et le prochain Gran Turismo 7, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il existe d’autres technologies qui promettent de révolutionner les jeux. Le moteur graphique Unreal Engine 5 apporte Nanite, la géométrie infinie qui optimise le travail du moteur pour ne dessiner à l’écran que les triangles nécessaires de la scène, limitant le nombre de polygones en 4K à 8,3 millions de pixels de résolution. Cela accélérera le travail des artistes, qui n’auront pas besoin de concevoir un modèle de haute qualité et un autre pour la cinématique ou le gameplay: le modèle complet peut être importé, et Unreal Engine 5 peut le déplacer facilement; pour les joueurs, cela signifie des graphismes photoréalistes de qualité CGI deviendront une réalité en un rien de temps dans les grands blockbusters.

La plus grande puissance de la console affecte également le maîtrise des jeux vidéo. Assassin’s Creed Valhalla, un jeu intergénérationnel, se déplace sur PS5 à 60 images par seconde, soit deux fois plus que sur PS4. Marvel’s Spider-Man: Remastered propose un mode de performance qui donne au jeu plus de dynamisme qui s’adapte à l’homme-araignée comme un gant. Le combat exigeant de Demon’s Souls Remake est beaucoup plus précis et satisfaisant à 60 fps. De plus, sur les téléviseurs et moniteurs compatibles, vous pouvez jouer 120 ips pour les jeux où la vitesse est cruciale tels que Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, Dirt 5 et Rainbow Six: Siege.

Disque SSD: adieu aux temps de chargement

PS5 apporte un Disque de stockage SSD plus rapide que celle disponible dans les ordinateurs actuels et qui laisse loin derrière les disques durs (HDD) que l’on retrouve dans les consoles de dernière génération. C’était l’une des demandes les plus populaires des développeurs, et Mark Cerny, l’architecte de la nouvelle machine de Sony, a conçu la console pour éliminer les goulots d’étranglement des performances et profitez ainsi de la rapidité de ce matériel.

L’avantage le plus évident est le total ou disparition quasi totale des temps de chargement et un démarrage beaucoup plus rapide de la console. Spider-Man: Miles Morales vous téléporte d’un bout à l’autre de New York en utilisant un voyage rapide, sans avoir besoin de voir la séquence de métro vue sur PS4. Dans Astros Playroom, le menu PS5 lui-même vous permet de passer d’un niveau à un autre avec l’utilisation d’activités dans un processus qui ne prend que quelques secondes. Les morts dans Demons Souls Remake sont moins dures lorsque nous revenons au point d’apparition dans un soupir. Dans Assassin’s Creed Valhalla, il faut moins de 12 secondes pour charger un jeu depuis le menu principal et en une dizaine de secondes, nous ressuscitons après avoir été vaincu.

Les améliorations les plus évidentes concernent les jeux sortis sur PS5, mais Même les titres PS4 montrent des améliorations pas besoin d’optimisation. Des jeux comme Final Fantasy XV prennent une demi-minute à charger sur PS5, pour jouer à Control, il faut attendre environ 25 secondes (sur PS4 c’était une minute) et se rendre à la Tower of Destiny 2, un jeu de tir où les écrans d’attente ne manquent pas, Cela ne prend que 44 secondes alors que le même processus a pris près de trois minutes sur la précédente machine Sony.

Le SSD aide également le téléchargement, installation et mise à niveau des jeux est plus rapide, mais au-delà de toutes ces améliorations, ce qui est vraiment passionnant, c’est ce qu’il sera possible de faire. En ce moment, nous nous intéressons principalement aux jeux intergénérationnels, mais Ratchet & Clank: Rift Apart nous a déjà donné un aperçu, grâce à son gameplay basé sur passer rapidement d’un monde à un autre totalement différent, de ce que les créateurs de jeux vidéo peuvent faire avec cette technologie.

Le nouveau contrôleur: DualSense

Il DualSense C’est la plus grande évolution (presque révolution) des contrôleurs des consoles PlayStation. Son design extérieur ne rompt pas trop avec ce que propose déjà la PS4 DualShock 4: les gâchettes, boutons, leviers, panneau tactile et même le haut-parleur sont pratiquement au même endroit; Bien que le l’ergonomie s’est améliorée. C’est à l’intérieur où il a changé: les moteurs de vibration ont été remplacés par un réponse hépatique offrant des sensations tactiles beaucoup plus précises, le les déclencheurs inférieurs offrent maintenant une résistance et même planter si le jeu le veut, et un microphone.

Il utilisation conjointe de ces technologies Il offre une expérience très immersive difficile à comprendre jusqu’à ce que vous l’essayiez. Le meilleur exemple au moment du lancement de la console est représenté par Astro’s Playroom. Dans ce jeu de plateforme, le les pas du protagoniste sont représentés dans les vibrations de la commande d’une manière très précise, ce qui fait qu’il est différent de marcher sur le sable d’une plage que de se déplacer à travers une montagne enneigée. Les touches que nous ressentons à chaque étape sont complétées par le son texturé que nous entendons à travers le haut-parleur du DualSense. De plus, il existe des séquences qui utilisent le écran tactile (plus précis que DualShock 4) pour déplacer une balle et d’autres dans lesquels on devient un robot qui saute grâce à un ressort, moment auquel les déclencheurs offrent une résistance, une pression et une texture identique à celle d’un vrai ressort. Dans d’autres scènes, nous devons coup sur un moulin dans le microphone de la télécommande.

Dans Demon’s Souls Remake, les coups sont entendus par le haut-parleur et le se verrouille avec la sensation de bouclier différemment selon que nous nous sommes arrêtés au bon moment pour la contre-attaque ou non grâce à la réponse hépatique. En plus, sorts de feu que les ennemis lancent ou que nous invoquons se font sentir avec les vibrations du DualSense et sont accompagnés du son émis par le haut-parleur. Dans Spider-Man: Miles Morales, la tension des déclencheurs lors du passage à travers les gratte-ciel de New York est différente en fonction de la position de l’homme-araignée. Dans Call of Duty: Black Ops Cold War, la gâchette de tir est plus dure et vibre différemment selon l’arme.

Ce sont quelques-uns des exemples que nous avons déjà vus, mais il y en a d’autres qui promettent beaucoup. Dans Gran Turismo 7, la réponse hépatique devrait représenter le type de terrain conduit et le le verrouillage de la gâchette reflète l’ABS. Dans Deathloop, nouveau des créateurs de Dishonored, il y a des armes folles comme un pistolet à clous qui est chargé à la main: lorsqu’il est inséré dans l’arme, le joueur sentir chaque ongle entrer dans le bouton.

Son 3D

Le son est presque aussi important que de bons graphismes, mais a souvent été relégué à un rôle secondaire. Chaque génération a amélioré la qualité audio, même si le dernier grand bond a été vu avec les jeux sur CD. PS5 veut changer cela avec le Moteur Tempest, qui bénéficie également de la technologie de lancer de rayons pour calculer les sources sonores et les distorsions qui se produisent avec les obstacles de l’environnement.

Dans la salle de jeux d’Astro, l’audio 3D lors de l’utilisation d’écouteurs stéréo nous permet entendu des sons cristallins, et la position des sons, qui nous avait passé inaperçus avec l’audio de la télévision. Demon’s Souls Remake est l’un des premiers et meilleurs exemples de l’utilisation de cette technologie, qui nous permet de localiser les sons avec une telle précision que nous pouvons anticiper les ennemis cachés après avoir entendu ses grognements ou ses sanglots.

Remarquez que l’audio 3D prend en compte l’oreille de chaque joueur pour représenter correctement l’audio positionnel. Dans les Paramètres PS5 il existe cinq modes différents adapté à la plupart des utilisateurs et des écouteurs (il n’est pas nécessaire d’acheter des écouteurs spéciaux, bien que plus la qualité sonore est élevée, meilleure est la représentation de ce type d’audio), mais à l’avenir, il sera mis à jour pour pouvoir personnalisez l’expérience à l’oreille de chaque joueur et sera rendu compatible avec les haut-parleurs du téléviseur.

Les jeux PS4 ont l’air et se déplacent mieux que jamais

Contrairement à la PS4, qui n’était pas compatible avec son prédécesseur (PS3), PS5 s est compatible avec le catalogue PS4. La fonctionnalité est particulièrement importante dans les premiers mois du lancement de la nouvelle console, car Il y a encore des nouvelles qui ne font leurs débuts que sur PS4, ou de grands classiques à apprécier sur cette console et dont vous pouvez profiter pour récupérer, car Les jeux PS4 fonctionnent mieux sur PS5, avec des fréquences d’images plus élevées, une résolution d’image plus élevée ou des temps de chargement plus courts. Par exemple, Ghost of Tsushima et Days Gone ont été mis à jour pour atteindre 60 ips sur PS5 -30 ips sur PS4 et PS4 Pro-, tandis que les titres avec un framerate débloqué qui n’atteignaient pas 60 ou 30 ips fonctionnent désormais de manière totalement stable.

La PS5 est compatible avec le catalogue PS4, y compris les nouvelles récentes telles que The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, et dans certains cas – comme GoT – à 60 fps.

La compatibilité s’étend également aux jeux de réalité virtuelle – Blood & Truth, par exemple des graphismes et des performances améliorés – et, dans l’attente d’un examen PS VR, PS5 acceptera l’appareil PS4. Egalement compatible avec des périphériques spécifiques, y compris des volants de course ou des manettes d’arcade et de vol avec licence officielle, à la fois pour PS5 et pour les jeux PS4, ou des casques sans fil Platinum et Gold ou autres avec connexion USB. DualShock 4 fonctionne sur PS5 mais uniquement pour les jeux PS4 compatibles.

Un autre cas différent est celui des versions avec des versions pour PS4 et PS5, où chaque éditeur suit une politique spécifique sur les mises à jour des jeux de PS4 à PS5; dans de nombreux cas, le changement de génération est gratuit et par exemple si vous avez des jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: An adventure in a big way, Watch Dogs Legion ou FIFA 21 sur PS4 sont mis à niveau gratuitement vers la version mise à niveau de PS5.