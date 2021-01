Sony Playstation 5 :

Alba: A Wildlife Adventure, le nouveau jeu de ustwo jeux, a été mis en vente au début du mois dernier sur iOS – via Apple Arcade- et PC; il l’a fait accompagné d’une curieuse initiative que le studio, connu pour avoir également créé Monument Valley et Assemble With Care, a promis planter un arbre à chaque fois qu’il a été acheté ou téléchargé ce nouveau projet.

Maintenant, les responsables d’Alba: A Wildlife Adventure ont annoncé que plus de 270000 arbres ont déjà été plantés répartis en trois projets échelle mondiale: au moment de la rédaction de ces lignes, ces lignées ont planté 143 105 mangroves à Madagascar, elles ont collaboré avec 115 355 arbres au reboisement de Changalane, au Mozambique, et elles ont planté 18 030 arbres à Bosawas, Nicaragua. Attention, l’objectif global de nos deux jeux est loin d’être là: les développeurs du jeu ont l’intention de planter un million d’arbres au total.

Les jeux peuvent faire une réelle différence! Pour chaque téléchargement d’Alba: a Wildlife Adventure sur toutes les plateformes, nous plantons un arbre avec @Ecologi_hq. Nous avons planté 276 490 jusqu’à présent, notre mission est de 1 million d’arbres! 🧡🌳🧡 Voir notre forêt en pleine croissance https://t.co/eqXzU6rveW pic.twitter.com/eVPhsGIzrg Alba: une aventure faunique (@WildlifeAlba) 4 janvier 2021

Un jeu environnemental se déroulant en Espagne

L’initiative ustwo games convient à Alba: A Wildlife Adventure, depuis le match raconte l’histoire d’une fille qui, avec sa meilleure amie, sauve la réserve naturelle de son île méditerranéenne d’une catastrophe de spéculation urbaine. Le jeu, qui fonde sa mécanique sur l’observation de la faune locale, aborde des questions liées à l’écologie et au respect de la nature, c’est pourquoi l’étude britannique a voulu profiter de l’occasion pour une cause caritative.

Faire une lecture de cette annonce en termes de ventes On peut en conclure qu’Alba: A Wildlife Adventure ne se porte pas mal du tout: en moins d’un mois depuis sa sortie, il a déjà réalisé plus de 270000 téléchargements. Oui, il faut prendre en compte ici que est un jeu inclus dans l’abonnement Apple Arcade, tant de ces téléchargements ne sont pas des ventes directes. Bientôt disponible sera également disponible sur Nintendo Switch, bien que nous sachions seulement qu’il le fera tout au long de 2021. Vous pouvez lire notre analyse ici.