Sony Playstation 5 :

London Studio, l’équipe Sony derrière Blood & Truth et d’autres expériences VR, Je travaillerais sur un jeu PS5 -sans réalité virtuelle- qui pourrait intégrer des éléments multijoueurs. Blood & Truth est un jeu d’action de style film très tireur et a été salué comme l’un des meilleurs jeux PS VR sur PS4 aux côtés d’AstroBot: Rescue Mission et Resident Evil 7, il était donc facile de supposer que le l’équipe travaillera sur une suite. Cependant, compte tenu des projets de Sony de prendre en charge la réalité virtuelle mais pas en 2021, il semble que leur premier projet sur PS5 n’utilisera pas l’appareil VR.

Selon la page LinkedIn du responsable des effets visuels, il est indiqué qu’il travaille sur un jeu pour PS5. Bien que cela ne précise pas s’il s’agit d’une expérience traditionnelle ou pour la nouvelle génération de réalité virtuelle, les offres d’emploi mentionnent un programmeur en ligne pour son «prochain grand titre», un aspect que Sony a déjà commenté qu’il aimerait valoriser dans ses productions. En plus, Les mentions d’offres d’emploi liées à la RV ont été supprimées.

Depuis sa fondation en 2002 London Studio et après This is Football or Hardware: Online Arena ont été orienté vers la console PlayStation comme Singstar, EyeToy, Wonderbook et maintenant la réalité virtuelle avec PlayStation VR Worlds et Blood & Truth. Ils ont également développé Gangs of London pour la PSP.

Blood & Truth a été mis à jour avec des améliorations sur PS5

Ceux qui jouent à Blood & Truth sur PS5 peuvent le faire avec plusieurs améliorations de performances sur PS4 et PS4 Pro, y compris plus de résolution, jusqu’à 90 ips, une modélisation de haute qualité partout et des détails améliorés dans les textures, aussi bien dans le jeu de base que dans le contenu téléchargeable.