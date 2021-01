Sony Playstation 5 :

Lizardcube, les créateurs de Streets of Rage 4 – un nouvel épisode du beatem up de Sega avec un style graphique inspiré de la bande dessinée – ont montré une illustration d’art conceptuel qui imagine à quoi ressemblerait un Garou moderne: la marque des loups développé par le studio. C’est simplement un dessin des artistes Ben Fiquet et Julian Nguyen-You et ils montrent clairement que ce n’est pas un projet en cours. Ci-dessous, vous pouvez voir l’ensemble du processus d’illustration.

Garou: Mark of the Wolves est sorti dans les arcades en 1999 et était le dernier Fatal Fury de SNK jusqu’à ce que The King of Fighters absorbe sa liste. En 2005 et 2006, on parlait d’une suite qui utiliserait des graphiques haute résolution mais elle ne s’est pas matérialisée. Maintenant que SNK récupère certaines de ses sagas les plus connues, telles que The King of Fighters – de nouveaux combattants de KOF XV ont été montrés aujourd’hui -, Samurai Shodown ou Metal Slug, il y a plus de possibilités de voir le retour de cette série de combats.

Par curiosité, le directeur de KOF XIV Yasuyuku Oda a répondu à Lizardcube en plaisantant avec un commentaire sur l’illustration: “Pas très bien.”

Streets of Rage 4 a dépassé 1,5 million d’exemplaires vendus

Il y avait des doutes sur l’intérêt qu’une série classique pouvait avoir aujourd’hui, mais Streets of Rage 4 avait 1,5 million d’exemplaires vendus en septembre. Le jeu a conservé la formule des originaux, un gameplay 2D et des modifications mineures qui ont modernisé les classiques. ETst disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.