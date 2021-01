Sony Playstation 5 :

Le dernier volet de la saga Tenchu, Tenchu: Assassins de l’ombre, a été lancé il y a plus de dix ans sur PSP et Wii. Maintenant, les responsables de cette franchise admettent ouvertement que ils aimeraient créer un nouveau jeu pour le publier sur PS5, bien qu’ils reconnaissent également qu’il est actuellement “difficile pour ce projet de se réaliser”.

A été Takuma Endo, président d’Acquire, qui a révélé ce désir dans une récente interview avec Weekly Famitsu. Il y assure que l’équipe veut pouvoir travailler sur une nouvelle tranche de Tenchu, même si c’est “actuellement difficile”, et que si cela est fait, ils aimeraient le développer à partir de zéro pour PS5.

Acquérir un Stealth Assassin enregistré en août 2020

Juste l’été dernier le sien Acquérir a déposé la marque Stealth Assassin au Japon; C’était le sous-titre du premier Tenchu, celui qui est sorti en 1998 sur la première PlayStation. L’entreprise semble vouloir profiter de cet enregistrement de marque pour pouvoir effectuer cette nouvelle livraison, mais il faut se rappeler que les droits de la saga restent entre les mains de From Software, étude qui, en fait, a déjà essayé de développer une suite de Tenchu ​​qui a fini par devenir Sekiro: Shadows Die Twice.

En plus de l’envie de lancer un nouveau Tenchu, Endo a révélé dans l’interview qu’Acquire a maintenant prévu de lancer une marque indépendante avec l’intention de publier des jeux vidéo «nouveaux et uniques» dans de courtes périodes. Ce sera une marque distincte du sceau principal de l’entreprise et Ils espèrent le rendre public d’ici la fin de l’année, bien qu’ils aient déjà montré une capture d’écran du premier titre à être publié sous cette étiquette.

D’un autre côté, le dernier jeu annoncé par Acquire était Gladiux, un titre de combat, d’action et d’aventure situé dans la Rome antique et concentré sur les batailles de gladiateurs. Le président de la société a affirmé que ce projet est toujours en cours de développement, bien qu’il ne l’ait pas développé dans l’interview. Le lancement de ce titre Il est prévu pour cette année, quand il atteindra PC et peut également PS5, bien que ce ne soit pas sûr.