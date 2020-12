Sony Playstation 5 :

Le studio d’animation britannique Animations Aardman et la firme japonaise Bandai Namco ont annoncé une collaboration pour développer un nouveau propriété intellectuelle transmédia qui se développera grâce à diverses formes de divertissement, y compris jeux video; le projet arrive à “plates-formes actuelles et futures”, il est donc de bon augure de l’attendre pour PC, PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et quiz Nintendo Switch.

Pour le moment, très peu de détails ont été donnés sur les projets qui englobent cette propriété intellectuelle qui “existe sur plusieurs supports”, selon le communiqué de presse recueilli par GamesIndustry. Les travaux de production vont commencer début 2021, mais nous ne connaîtrons les détails du projet que plus tard.

Sean Clarke, directeur général du studio d’animation de Brstol responsable de Chicken Run, Wallace et Gromit, Early Man, Shaun the Sheep et de nombreux autres films, séries d’animation, publicités et autres projets, a déclaré: “Le divertissement interactif est un domaine de croissance énorme dans le monde du divertissement.”

“Avec la nouvelle technologie émergente brouiller les frontières entre regarder et jouer, nous avons été ravis de développer des accords stratégiques avec des partenaires comme Bandai Namco Entertainment Europe qui partagent notre vision de créer un nouveau propriété intellectuelle qui embrasse ce nouveau monde et construit notre réputation en tant que studio multidisciplinaire et créatif », conclut Clarke.

Bandai Namco et Aardman ont collaboré le 11-11: Memories Retold

Ce n’est pas la première fois que les deux entreprises collaborent. En 2018, ils ont lancé, avec le soutien de l’étude Digixart, l’aventure narrative 11-11: Memories Retold, un titre défini dans le Première Guerre mondiale qui a brillé pendant un section visuelle cela semblait être tiré des peintures d’un musée. Son histoire, inspirée d’événements réels, suit Kurt, Harry et les animaux qui l’accompagnent dans une intrigue sur les dures réalités de la guerre où les voix de Elijah Wood Oui Sébastien Koch, parmi d’autres grands acteurs.