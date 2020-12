Sony Playstation 5 :

À première vue, tout ce qui concerne l’intrigue du jeu – y compris sa fin – a été divulgué en ligne.

Resident Evil 8, également connu sous le nom de Resident Evil 8 Village, est l’une des sorties les plus attendues de la prochaine 2021, la deuxième à suivre dans le sillage de la première personne et de nouveau expérience tout aussi terrifiante que son prédécesseur. Pour cette raison, beaucoup n’aimeront pas savoir que une version de développement a été divulguée, provoquant d’énormes spoilers de jeu avec même des captures d’écran.

Les circonstances entourant cela Resident Evil 8 fuite Ils ne sont pas tout à fait clairs, bien qu’il semble que cette version ait été partagée d’une manière ou d’une autre. De plus, toute l’histoire a été divulguée, avec la plupart des scènes de titre, et compte tenu de la qualité des fuites dans les images, lorsque nous rapportons des spoilers, c’est parce qu’ils semblent très précis.

En tant que tel, et pour autant, si vous voulez jouer Resident Evil 8 Village dans son intégralité et sans rien gâcher jusqu’en 2021, il vaudra mieux éviter les photos et tous les canaux sociaux concernant la saga. Des images et des informations ont été partagées sur Reddit et ResetEra, mais comme ils semblent incomplets ou dans ce qui semble être en développement, il est facile de supposer qu’ils proviennent d’une version encore incomplète de Resident Evil 8.

La meilleure explication pour le moment est peut-être qu’en raison des fuites de Capcom, l’un d’entre eux a vu une version du jeu encore en développement. Pour lui, lors de la publication, toutes ces informations ont été trouvées et c’est pourquoi l’entreprise fait maintenant face au fait que le jeu est déjà entièrement en ligne.

Ce qui rend tout cela particulièrement inquiétant, c’est que Resident Evil 8 Village n’a pas encore de date de sortie, est prévu pour 2021, il est donc encore temps jusqu’à ce que vous voyiez votre première sur consoles et PC. Surtout, dans ResetEra, le jeu entier est publié, il sera donc préférable d’éviter toutes les informations sur le jeu.

On estime que Resident Evil 8 Village se vendra à 11 millions d’exemplaires jusqu’en 2025, selon un initié

Pour le reste, nous vous informerons des spoilers du jeu, mais nous n’en publierons aucun afin de ne pas gâcher le Expérience finale de Resident Evil 8 Village.

