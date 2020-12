Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur consoles, PC et Google Stadia. C’était l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années et nous savions que cela ferait parler de lui, mais pas avec la polémique qu’il a eue: un lancement plus robuste que prévu, criblé de bugs et, dans le cas des consoles de la génération précédente , avec une très mauvaise performance qualifiée d ‘”injouable” par les poursuites. Il a également reçu des critiques sur certains aspects de sa conception, de son intelligence artificielle ou de ses progrès, même s’il n’a eu aucun problème à atteindre 13 millions d’exemplaires vendus. Ces plaintes ont conduit à des articles qui l’ont qualifié de “déception de l’année” et un média est allé plus loin pour faire une comparaison que CD Projekt RED et des visages familiers de l’industrie ont condamné.

Le texte de Paste Magazine, publié il y a quelques jours, soulignait que “Cyberpunk 2077 est vraiment le jeu de l’année, car il représente tous les problèmes qui retiennent cette industrie, et en raison de la taille et de l’ampleur de ses problèmes, il est si grand.” Son auteur Garrett Martin note que “Cyberpunk 2077 est le jeu de l’année de la même manière qu’Adolf Hitler était l’homme de l’année pour le magazine Time en 1938, non pas comme une récompense ou une distinction, mais comme un avertissement au reste du monde. “Ce média n’est pas largement connu, mais l’impact de l’article – avec plus de 10 000 retweets avec citation – montre que le média a atteint son objectif: faire parler les gens.

Les multiples échecs de Cyberpunk 2077 résument tout ce qui ne va pas dans l’industrie du jeu vidéo. C’est le jeu de l’année de la même manière qu’Hitler était l’homme de l’année du Time. https://t.co/YzPUYkR7tM pic.twitter.com/0myfFtUnUC— Paste Magazine (@PasteMagazine) 23 décembre 2020

L’industrie critique cette comparaison

S’il est vrai que le texte ne se résume pas en cela “Cyberpunk 2077 est Hitler”, de nombreux développeurs de CD Projekt RED et d’autres études ont critiqué le message sur Twitter. Cory Barlog de Santa Monica Studio dit l’article représente tout ce qui est mauvais dans l’industrie et que les titres les plus sensationnels sont recherchés pour les clics et l’argent.

on se mange littéralement pour des clics et de l’argent. Honnêtement, je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle nous nous embêtons plus. – Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) 23 décembre 2020

Mike Gamble de BioWare a sympathisé avec CD Projekt RED et dit: «Imaginez être l’un des créateurs qui travaillent sur le jeu depuis longtemps – et ils le font encore à Noël pour corriger les bugs – et regardez ce titre. Cela devrait vous embarrasser“.

Imaginez être l’un des développeurs qui a travaillé très dur sur un jeu (et qui travaille toujours dur sur des correctifs pour les vacances) et voir ce titre. Honte à vous. – Michael Gamble (@GambleMike) 23 décembre 2020

Certains développeurs de CD Projekt RED ont également élevé la voix contre Paste Magazine. Le concepteur principal Andrzej Zawadzki déclare que “faire une comparaison comme celle-ci est au-delà du manque de respect et montre un manque total d’empathie”. Le concepteur de mission Phillip Weber a été plus direct: “Je vais le dire aussi délicat que possible, mais sérieusement: va te faire foutre”.

Faire une comparaison comme celle-ci est au-delà du manque de respect et montre un manque absolu d’empathie.

Pensez à ce que vous voulez dans le jeu, mais c’est trop. https://t.co/uGIadXdnmk— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) 23 décembre 2020

Je vais le dire aussi délicat que possible, mais sérieusement: allez vous faire foutre. – Philipp Weber (@PhiWeber) 23 décembre 2020

CD Projekt RED travaille sur des mises à jour presque chaque semaine et Deux correctifs majeurs arriveront début 2021 qui devraient améliorer les performances de la PS4 et de la Xbox One, ainsi que les bogues trouvés sur toutes les plateformes. Plus tard, il sera adapté à la PS5 et à la Xbox Series X | S, mais la priorité actuelle est de peaufiner Cyberpunk 2077.