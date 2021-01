Sony Playstation 5 :

Ainsi, les pensées de plus d’un joueur qui ont pensé à une année plus tard, ou plus tard, pour sa sortie sont remplies.

Cyberpunk 2077 a été l’un des jeux les plus attendus de 2020, et ces dernières années, et il était en passe de devenir quelque chose de grand lorsque sa version PC a été analysée. Mais cela a changé lorsque les joueurs ont mis la main dessus, en particulier sur les consoles PS4 et Xbox One, alors que l’excitation s’est transformée en frustration lors de la réunion. bugs, erreurs et problèmes dans un jeu à peine jouable.

Dans un rapport de Jason Schreier pour Bloomberg, dans CD Projekt savait que le jeu n’était pas prêt à sortir en 2020. Un développeur a déclaré: “Ils s’attendaient à ce que le jeu soit prêt en 2022”, sur la base des progrès de l’équipe en 2019. Au-delà des problèmes mentionnés ci-dessus, les versions de la génération précédente de consoles sont allées plus loin et sont arrivées à des performances, ce qui vous pouvez lire dans notre analyse pour ces plates-formes.

Un obstacle était que CDPR a essayé de développer un moteur graphique et un jeu en même temps, une décision qu’un développeur de Cyberpunk a qualifiée de «tenter de faire fonctionner un train pendant que les voies se préparent en même temps», selon Bloomberg. Les versions pour consoles, et non pour PC, ont été mises en stock par les joueurs en raison de bugs et d’erreurs, certaines ont cassé le jeu et d’autres le système dans lequel il a été joué était le système cassé.

Les développeurs ont apparemment eu du mal à surmonter les défis en pensant pouvoir les surmonter, mais en Cyberpunk 2077 des jours intenses de crise ont été vécus. Dans un fil récent sur Twitter, Schreier a déclaré que malgré les promesses du conseil selon lesquelles le resserrement n’était pas obligatoire, certains patrons l’ont fait. se sentir coupable aux employés de travailler plus dur en leur disant que leurs collègues feraient des heures supplémentaires. Les salaires ne s’amélioraient pas non plus, là où un novice gagnait à peine 700 $ par mois.

Dans une vidéo récente, Marcin Iwiński – co-fondateur du CDPR – a déclaré que désormais la priorité était la performance du jeu, retardant le reste. Mais aussi que les testeurs n’ont pas signalé beaucoup d’erreurs survenues dans le jeu final, ce dont Schreier parle et leur rend un mauvais service. En outre, le rapport parle de démos – comme celles du E3 2019– et comment ils étaient faux par rapport au produit final; le gameplay et / ou les codes avaient disparu lorsque la démo a été publiée, mais ces démos ont nécessité des mois de travail qui ont été supprimés du produit final.

CD Projekt Red pourrait être pénalisé s’il ne parvient pas à réparer Cyberpunk 2077

Toute l’histoire originale est sur Bloomberg, en plus d’être vue touche les tweets de Schreier, afin que vous puissiez y jeter un œil.

La source: Bloomberg (Merci, IGN.com)