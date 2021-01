Sony Playstation 5 :

Nintendo semble développer un nouvelle livraison de Mario Party. Les développeurs de Super Mario Party, Nuage, ont publié une brochure (va @NintendoMemo sur Twitter) sur l’embauche du personnel où certains des jeux sur lesquels ils ont travaillé sont rassemblés, mais où leur expérience dans le jeu de société du plombier est clairement mise en évidence.

Brochure de recrutement NDcube 2021 🧐 #MarioParty pic.twitter.com/CkOf1wxnae— Nintendo Memories (@NintendoMemo) 7 janvier 2021

NDCube est un filiale de Nintendo, avec des studios à Tokyo et Sapporo, depuis 2010, bien qu’ils travaillent avec la marque depuis deux décennies sur des titres aussi variés que F-Zero: Maximum Velocity et Wii Party. La dernière version du studio est Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics pour Nintendo Switch, une compilation de jeux de société et de jouets classiques du monde entier publiée l’année dernière et bien examinée par les critiques.

L’étude a été manager de la saga Mario Party depuis la sortie de Mario Party 9 sur Wii en 2021. En plus des tranches successives (Mario Party 10, Mario Party: Star Rush, Mario Party: The Top 100), ils ont sorti il ​​y a deux ans Super Mario Party, le jeu le plus vendu au monde. saga. Au 30 septembre 2020 et selon les données de Nintendo, il avait placé 12,10 millions d’unités dans le monde entier, devenant ainsi le huitième jeu le plus vendu sur console. La société a également co-développé Animal Crossing: Amiibo Festival pour Wii U et Animal Crossing: Pocket Camp pour mobile.

Catalogue original de Nintendo pour 2021 inconnu

Pour l’instant, Nintendo n’a pas officiellement annoncé le développement d’un nouveau Mario Party. La marque japonaise a annoncé plusieurs premiers jeux de société pour Switch, tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et Metroid Prime 4, mais aucun d’entre eux n’a de date de sortie. le jeux sortiront Nintendo pour la console hybride en 2021, mais ces derniers mois, nous avons assisté à un changement de stratégie dans les publicités de la marque, les Nintendo Directs de ses jeux ayant été mis de côté pour parier sur des publicités indépendantes et imprévues de ses titres.