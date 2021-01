Sony Playstation 5 :

Codemasters sera acquis par Electronic Arts si rien d’imprévu ne survient. Le conseil d’administration a accepté de voter en faveur de l’offre d’EA d’acheter le développeur et éditeur britannique, connu notamment pour ses nombreux jeux de conduite. Frank Sagnier, PDG, Rashid Varachia, directeur financier, et Ian Bell, PDG de Slightly Mad Studios, détiennent un total de 4,34% des actions Codemasters et voteront positivement sur la proposition d’EA lors d’une réunion qui se tiendra le 3 février, où ils espèrent obtenir un soutien suffisant du reste des actionnaires. Cet accord sera valable même si une offre plus élevée est proposée par la société ces jours-là, et ne prendra fin que si EA se retire de la proposition ou si ses conditions expirent.

Le conseil d’administration de Codemasters avait déjà recommandé à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur d’EA, qui valorise le studio à 1,2 milliard de dollars. Si tout suit son cours, l’opération s’achèvera au premier trimestre de cette année.

Nous vous rappelons que dans un premier temps Take-Two, l’éditeur de Rockstar, avait indiqué son intention de racheter Codemasters dans le but de créer «un leader mondial du divertissement interactif». Cependant L’offre d’Electronic Arts a été mieux appréciée par les actionnaires et Take-Two a annoncé il y a quelques jours le retrait de son offre pour rechercher d’autres alternatives.

Formule 1, rallye et plus

Codemasters est le développeur de jeux comme DIRT, F1, Grid et OnRush. Ils ont récemment annoncé l’obtention des droits sur le Championnat du Monde des Rallyes FIA qui permettent de créer des jeux officiels du championnat des rallyes, et en 2019, ils avaient acheté Slightly Mad, créateurs de Project Cars et Fast & Furious Crossroads. De cette façon, EA obtient ajouter plus de licences sportives officielles en plus de FIFA, Madden et autres, en plus de l’équipement qui peut revitaliser les sagas Need for Speed ​​ou Burnout. «Notre industrie se développe, la catégorie de conduite se développe et ensemble nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement au volant», a déclaré Andrew Wilson, PDG d’EA.